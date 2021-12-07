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Нового птаха-мігранта помітили у заповіднику Чорнобиля
Нового птаха-мігранта помітили у заповіднику Чорнобиля (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164078-novogo-ptaha-migranta-pomityly-u-zapovidnyku-chornobylya-foto-video.htmlРакурс
Рогатого жайворонка вперше помітили на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Про це повідомила прес-служба заповідника у Фейсбук.
Досі у списку птахів, котрі постійно мешкають чи мігрують через заповідну територію, не було жайворонка рогатого (Eremophila alpestris). Цього невеличкого пернатого гостя з Півночі наш орнітолог помітив на мосту через річку Прип’ять, де птах харчувався, — додали у заповіднику.
Жайворонків — представників мігруючої орнітофауни — також бачили неподалік Чорнобиля.
Окрім цього, працівники спостерігали на території Чорнобильського заповідника за річковою видрою, яка плавала у водоймі.
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