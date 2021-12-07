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Ракурс
Новую птицу-мигранта заметили в заповеднике Чернобыля

Новую птицу-мигранта заметили в заповеднике Чернобыля (ФОТО, ВИДЕО)

7 дек 2021, 10:15
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Рогатого жаворонка впервые заметили на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Фейсбуке.

До сих пор в списке птиц, постоянно проживающих или мигрирующих через заповедную территорию, не было жаворонка рогатого (Eremophila alpestris). Этого небольшого пернатого гостя с Севера наш орнитолог заметил на мосту через реку Припять, где птица кормилась, — добавили в заповеднике.

Жаворонков — представителей мигрирующей орнитофауны — также видели недалеко от Чернобыля.


Кроме того, работники наблюдали на территории Чернобыльского заповедника за речной выдрой, которая плавала в водоеме.

Источник: Ракурс


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