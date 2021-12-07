«Красная» зона продолжает действовать в 10 областях — Минздрав (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n164077-krasnaya-zona-prodoljaet-deystvovat-v-10-oblastyah-minzdrav-infografika.htmlРакурс
«Красная» зона карантинных ограничений продолжает действовать в 10 областях Украины. Такие данные 7 декабря обнародовало Министерство здравоохранения.
По состоянию на утро вторника в «желтой» зоне эпидемической опасности находятся 12 регионов и Киев.
«Красная» зона действует в:
Винницкой области,
Волынской области,
Житомирской области
Запорожской области,
Киевской области,
Николаевской области,
Сумской области,
Хмельницкой области,
Черкасской области,
Черниговской области.
На оранжевом уровне сейчас остаются только две области — Донецкая и Полтавская.
Уровень заболеваемости COVID-19, при показателе «нормы» в 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 6 декабря, по стране составляет 413 на 100 тыс. населения.
В столице уровень заболеваемости — 593 на 100 тыс. населения.
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Полтавской (695) и Волынской (637) областях.
Показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных ководом, по стране составляет 41,2% при предельном уровне 65%.
Напомним, 7 декабря Киев и еще восемь областей, среди которых Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская, Луганская, Львовская, Ровенская области, вышли из «красной» зоны.