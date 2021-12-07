«Красная» зона продолжает действовать в 10 областях – Минздрав

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«Красная» зона карантинных ограничений продолжает действовать в 10 областях Украины. Такие данные 7 декабря обнародовало Министерство здравоохранения.

По состоянию на утро вторника в «желтой» зоне эпидемической опасности находятся 12 регионов и Киев.

«Красная» зона действует в:

Винницкой области,

Волынской области,

Житомирской области

Запорожской области,

Киевской области,

Николаевской области,

Сумской области,

Хмельницкой области,

Черкасской области,

Черниговской области.

На оранжевом уровне сейчас остаются только две области — Донецкая и Полтавская.

Уровень заболеваемости COVID-19, при показателе «нормы» в 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 6 декабря, по стране составляет 413 на 100 тыс. населения.

В столице уровень заболеваемости — 593 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Полтавской (695) и Волынской (637) областях.

Показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных ководом, по стране составляет 41,2% при предельном уровне 65%.

Напомним, 7 декабря Киев и еще восемь областей, среди которых Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская, Луганская, Львовская, Ровенская области, вышли из «красной» зоны.