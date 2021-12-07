Будет ли карантин на Новый год, рассказал Ляшко - Новый год 2022

https://racurs.ua/n164074-usilyat-li-karantin-na-novyy-god-rasskazal-lyashko.html

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Новый год 2022 украинцы встретят без усиления карантина. В этом заверил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется, — отметил глава Минздрава во время телеэфира «24 канала».

По его словам, в этот период в прошлом году в Украине наблюдалась новая волна коронавирусной инфекции.

Правда, мы после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени. Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными и полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну, — заявил Ляшко.

Отметим, что с 6 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в желтых зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

7 декабря Киев и еще восемь областей, среди которых Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская, Луганская, Львовская, Ровенская области, вышли из «красной» зоны.

Напомним, в мире по состоянию на утро 7 декабря зафиксировали более 266 млн случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 5 млн 278 тыс. человек. Больше всего случаев инфицирования с начала пандемии зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Украина занимает 17-е место по общему количеству случаев COVID-19 с начала эпидемии.