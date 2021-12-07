Чи посилять карантин на Новий рік, розповів Ляшко

https://racurs.ua/ua/n164074-chy-posylyat-karantyn-na-novyy-rik-rozpoviv-lyashko.html

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Новий рік 2022 українці зустрінуть без посилення карантину. У цьому запевнив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Україна вже перебуває в адаптивному карантині, і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується, — зазначив очільник МОЗ під час телеефіру «24 каналу».

За його словами, торік у цей проміжок часу в Україні спостерігалася нова хвиля коронавірусної інфекції.

Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі. Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю, — заявив Ляшко.

Зауважимо, що з 6 грудня в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у «жовтих» зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

7 грудня Київ та ще вісім областей, серед яких Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, Луганська, Львівська, Рівненська області, вийшли з «червоної» зони.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 7 грудня зафіксували понад 266 млн випадків зараження коронавірусом. COVID-19 забрав життя 5 млн 278 тис. осіб. Найбільше випадків інфікування від початку пандемії зареєстровано у США, Індії та Бразилії. Україна посідає 17-ту сходинку за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.