https://racurs.ua/ua/2963-shtam-omikron-nova-ebola-chy-nashe-blago.html

Ракурс

Новий варіант коронавірусу «омікрон», що з’явився в Південній Африці, вже виявили також у Німеччині, Бельгії, Італії, Великій Британії, Австралії... Щоб зупинити поширення нового штаму, деякі країни вибірково закривають авіасполучення. Що відомо про нового мутанта? Наразі небагато. За попередніми даними, «омікрон» частіше, ніж «дельта», інфікує молодь, поширюється швидше, може вражати щеплених і тих, хто перехворів на ковід.

Улітку здавалося, що світ потроху виходить із пандемії. На жаль, восени практично в усіх країнах розпочалася чергова хвиля коронавірусу, — постарався штам «дельта». А в листопаді надійшли дуже неприємні новини з Ботсвани та ПАР про виявлення нового варіанта вірусу з короною. Штам, який викликав занепокоєння не лише у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), назвали «омікрон». Велика кількість мутацій, що виникли в цьому варіанті, загрожують перетворити імунітет, набутий раніше внаслідок вакцинації або хвороби, на марну річ. Крім того, багато змін можуть призвести до більшої заразності вірусу. Чи означає це, що результати кампанії щеплень обнуляються, і все доведеться починати спочатку? Невже на нас чекає нова пандемія з локдаунами та закритими кордонами? Невеликий спойлер: можливо, все не так погано, як здається на перший погляд. За деяких умов поява нового мутанта може бути навіть благом.

«Не ходите, дети, в Африку гулять»— чому «омікрон» усіх перелякав

B.1.1.529 — так називається цей варіант в еволюційному філогенетичному дереві нового коронавірусу. Штамам, які викликають занепокоєння, дають зручніші назви за буквами грецького алфавіту. Для B.1.1.529 кілька букв алфавіту довелося пропустити. Як пояснили у ВООЗ, щоб уникнути конфузу, мовляв, «ню» можуть асоціювати зі словом «голий», а «ксі» схожа на популярне китайське прізвище. Зупинилися на «омікроні». До речі, кмітливі і безтурботні британці відразу побачили в слові omicron анаграму moromic (недоумкуватий).

Про «омікрон» сьогодні є мало даних. Незважаючи на дефіцит інформації, вже лунають заяви про наближення катастрофи і «нову Еболу». Так, голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері припустив, що новий штам може бути таким само небезпечним, як і вірус Ебола, і заразним, як штам коронавірусу «дельта». Нагадаю, згідно з даними ВООЗ, середній коефіцієнт летальності від захворювання, спричиненого вірусом Ебола, становить близько 50% (під час попередніх спалахів показники летальності варіювалися від 25 до 90%).

Чи варто починати хвилюватись або ж можна ще почекати? На сьогодні є дані, які дозволяють ученим робити прогнози. Прогнози про «омікрон» не дуже приємні. Але все ж таки це припущення, точно стверджувати наразі нічого не можна. Що вже відомо? «Омікрон» дуже відрізняється від усіх штамів-попередників SARS-CoV-2. Порівняно з вихідним (уханським) у «омікрона» з’явилося близько 80 мутацій, більш як 30 — у спайк-білку коронавірусу (важливий білок, з допомогою якого вірус проникає у клітини людини). Саме проти цього шиповидного білка і спрямовано всі вакцини.

Важлива деталь: новачок не є нащадком «дельта»-варіанта. У нового штаму одночасно багато мутацій, які раніше окремо спостерігалися у штамах «альфа», «бета» і «гамма». Крім змін у спайк-білку, «омікрон» має ще й мутації в нуклеокапсидному білку, а нещодавно було показано, що такі мутації відіграють ключову роль у підвищенні заразності.

Про появу подібного штаму коронавірусу говорили від початку пандемії, але такий розвиток подій вважався малоймовірним. Припускалося, що всі наступні варіанти коронавірусу, швидше за все, з’являтимуться на основі «дельта»-штаму. Адже він дуже успішний і легко витісняє конкурентів. Виходить, коронавірус усіх переграв? Можливо, і ні. Поживемо — побачимо.

І звідки він такий узявся? Найімовірніше, «омікрон» з’явився в організмі людини з імунодефіцитом (не обов’язково ВІЛ). Хто був цим нульовим пацієнтом, невідомо. При різних імунодефіцитах імунна система не в змозі нормально реагувати на вторгнення ворожого агента. Чим це загрожує? За словами молекулярної біологині Ірини Якутенко, патогени (бактерії, віруси) в організмі людей із неполадками в імунній системі можуть персистувати, тобто тривалий час існувати та розмножуватися в організмі. Захворівши на ковід, такі люди можуть місяцями не одужувати. Хвороба не лише псує життя самим пацієнтам, а й небезпечна для суспільства. В їхньому організмі, як в інкубаторі, вірус отримує унікальну можливість — еволюціонувати на надшвидкості (адже зазвичай, щоб пристосовуватися до мінливого середовища, вірусу потрібно передаватися від однієї людини до іншої). Ослаблена імунна система не може знищити коронавірус, але при цьому його постійно атакує. У результаті виживають найсильніші, стійкі варіанти, і може народитися супервірус. Іншими словами, людина з імунодефіцитом — ідеальна лабораторія для виведення вірусу, який іде від імунітету.

А я від імунітету пішов — погані та гарні припущення

«Велика кількість мутацій у спайк-білку — це серйозна заявка на перемогу в плані піти від імунітету (як у результаті щеплення, так і в тих, хто перехворів на ковід), — вважає Ірина Якутенко. — Через велику кількість мутацій у спайк-білку цей білок може виявитися незнайомим для антитіл, які раніше виробилися після вакцинації або хвороби. І навпаки, люди, які захворіли на «омікрон», можуть захворіти після цього на «дельта»-варіант. Можлива й така історія. Поки що це зі сфери припущень».

На думку експертів, серйозні дані на цю тему будуть доступні протягом кількох найближчих тижнів. Адже всі припущення, у що виллється та чи інша мутація, — це теорія. Потрібно дочекатися результатів лабораторних експериментів, учені дадуть відповідь, наскільки раніше набутий імунітет (за рахунок хвороби чи вакцинації) захищає від зараження «омікроном».

Ще одна не дуже гарна новина: схоже, новий штам поширюється швидше за попередників. У ПАР зростає захворюваність, хоча там багато хто щойно перехворів на «дельту».

Є непрямі докази, згідно з якими можна припустити, що «омікрон» суперзаразний. Людей, які повернулися із країн Африки, тестували. У декого у день прильоту тест був негативним, а ще через два дні вже позитивним. Причому з дуже високим вірусним навантаженням (фіксували велику кількість РНК коронавірусу в дихальних шляхах). Це може означати, що вірус розмножується дуже швидко та високозаразний.

Трохи гарних новин. Твердження «вірус йде від імунітету» може налякати, чи не так? Невже результати кампанії щеплень обнулять, і все доведеться починати спочатку? Не все так просто: зміни в спайк-білку стосуються насамперед імунітету, що реалізується з допомогою антитіл (особливих захисних білків). Водночас імунітет — досить надійна машина, наш захисник одними антитілами не обмежується. Є друга складова — Т-клітинний імунітет. Антитіла, спрощено кажучи, потрібні для запобігання зараженню клітин. Вони дізнаються про вірус, зв’язуються з ним і фізично не дають непроханому гостю прикріпитися до клітини. Потім приходять інші компоненти імунної системи, які поглинають і знищують коронавірус. А ось Т-кілери вбивають клітини, які вже заражені вірусом. Хороша новина в тому, що клітинний захист пов’язаний насамперед не тільки із спайк-білком, але й з іншими білками. У «омікрона» у цих білках є зміни, але їх небагато. Та й загалом вони консервативніші, тому Т-клітинний імунітет більш стабільний.

Пам’ятаєте, як сталося з «дельтою»? Незважаючи на те, що ефективність вакцин проти зараження впала (спайк-білок «дельти» змінився порівняно з вакцинним), але вакцини так само дуже непогано захищають нас від тяжкого перебігу захворювання за рахунок клітинного імунітету. На думку вчених, швидше за все, при «омікроні» Т-клітинний імунітет зберігатиметься як після перенесеної хвороби, так і після вакцинації. Точніші результати ми побачимо приблизно через місяць. Потрібен час, щоб зрозуміти, який відсоток від тих, хто заразився новим штамом, потрапляє до лікарень.

За даними з ПАР, попри зростання захворюваності на ковід, смертність не зростає. А от заповнюваність лікарень, на жаль, збільшується. Принаймні наразі не видно різкого погіршення перебігу захворювання. Це вселяє обережний оптимізм. У будь-якому разі, поки що «омікрон» не виглядає, як «нова Ебола».

Схоже, «омікрон» також змінив симптоматику COVID-19. За спостереженнями голови Медичної асоціації Південної Африки Анжеліки Кетзі, ті, хто захворів, найчастіше скаржаться на втому, м’язові болі, головний біль і біль у горлі. Втрата нюху та смаку не спостерігалася. Медик зазначила, що симптоми у пацієнтів зі штамом «омікрон» надзвичайно м’які. Анжеліка Кетзі припускає, що принаймні у молодих пацієнтів новий штам може викликати легшу форму захворювання, ніж «дельта». Член незалежного Спільного комітету з вакцинації та імунізації, професор Адам Фін, який консультує британський уряд, також нещодавно зазначив, що випадки цього штаму не є «особливо серйозними».

«Якщо підтвердиться, що «омікрон» швидко поширюється і при цьому дає легкий перебіг, новий штам матиме шанси витіснити «дельту». І це буде щастя, — каже молекулярна біологиня Ірина Якутенко. — Звичайно, можуть співіснувати й обидва штами. У будь-якому разі, поки що «омікрон» не виглядає як слабенький гравець».

Та якщо станеться великий сплеск COVID-19, викликаний штамом «омікрон», наслідки можуть бути тяжкими. Збільшення кількості хворих незалежно від того, чи посилиться тяжкість захворювання, може призвести до високого навантаження на системи охорони здоров’я та збільшення смертності. Особливо серйозну загрозу новий штам становить для громадян із груп ризику (літнього віку, хворих на хронічні захворювання), особливо в країнах, де поки що недостатньо високий рівень вакцинації населення.

Даних щодо ефективності вакцин проти цього штаму наразі немає. Вчені запевняють, що навряд чи «омікрону» вдасться зовсім піти від індукованого вакцинами імунітету. Є багато шансів, що COVID-вакцини захищатимуть від тяжкого перебігу.

«Якщо людина перехворіла або щеплена, то імунна система при зустрічі з новим мутантом включається швидше. Цілком піти від імунітету навряд чи можливо, — пояснює Ірина Якутенко. — Є ще поганий варіант — антитілозалежного посилення інфекції. На початку пандемії про це багато говорили. Спрощено кажучи: коли є антитіла, але вони не дуже добре впізнають вірус. У цій ситуації може відбуватися неприємна річ. Наприклад, імунна клітина поглинає такий вірус, обліплений антитілами, але останні відчеплюються і вірус заражає імунні клітини, спричиняючи тяжчий перебіг захворювання. Цей ефект відомий для деяких вірусів, наприклад, Денге. У старих варіантів коронавірусу цей ефект не спостерігався. Сподіваємося, що «омікрон» не стане винятком. У цьому разі спрацює перехресний імунітет, що сприятиме легшому перебігу».

Загалом стратегія будь-якого вірусу — не вбити свою жертву, а передатися комусь іншому. Що ефективніше вірус із завданням справляється, то більший його еволюційний успіх. Але іноді у вірусах трапляються кардинальні мутації, які відновлюють сильну патогенність, летальні властивості. Так відбувається, наприклад, із грипом. Здавалося б, після іспанки останні сто років ми зустрічаємося з грипом щороку. Проте серйозні епідемії грипу відбуваються раз на десять років. Хочеться сподіватися, через місяць ми порадіємо, що найгірші побоювання щодо «омікрона» не справдилися.