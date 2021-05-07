Вакцинація дітей від COVID-19: між необхідністю і просто бізнесом

https://racurs.ua/ua/2860-vakcynaciya-ditey-vid-covid-19-mij-neobhidnistu-i-prosto-biznesom.html

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Канада першою в світі дозволила прищеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech). «Після завершення детального і незалежного наукового огляду даних департамент дійшов висновку, що ця вакцина безпечна і ефективна в запобіганні COVID-19 при використанні у віці 12–15 років», — заявили в Управлінні Канади з питань громадського здоров’я. Таке рішення було прийнято, щоб якнайшвидше повернути канадських дітей до нормального життя. Згідно зі статистикою, близько 20% усіх перехворілих у Канаді — діти і підлітки. Хоча вони і не переносили COVID-19 так тяжко, як дорослі, але, за словами фахівців, вакцинація допоможе захистити їхніх друзів і старших близьких, які можуть наражатися на більший ризик.

Ймовірно, слідом за Канадою антиковідній вакцині незабаром дадуть зелене світло для застосування у дітей 12–15 років і в США. Продукт від Pfizer/BioNTech — перша вакцина, яку почали застосовувати в США в рамках так званого дозволу на екстрене використання (Emergency Use Authorization, EUA). Інакше кажучи, препарат вийшов на ринок за прискореною процедурою через пандемію. Не відстає і Євросоюз. Європейське агентство лікарських засобів також розглядає заявку від фармацевтичного гіганта на застосування препарату для дітей віком до нинішнього обмеження в 16 років. Поки регулятори вивчають дані дослідження, здійсненого компанією Pfizer, думки фахівців і суспільства про доцільність вакцинації дітей розділилися.

Що показало дослідження Pfizer? У ньому взяли участь 2260 дітей віком 12–15 років. Зазначається, що препарат показав стовідсоткову ефективність і добре сприймався дитячим організмом. Виявлені побічні ефекти відповідали таким серед людей старшого віку і включали біль у місці ін’єкції, підвищення температури, втому і озноб (як правило, після введення другої дози). Очікується, що в разі позитивного рішення Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вакцинація підлітків 12–15 років стартує в країні найближчим часом. На сьогодні тут уже введено 131 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech. Крім того, триває дослідження ефективності препарату на дітях віком від 2 до 11 років, його результати обіцяють оприлюднити у вересні. Не відстають Moderna і Johnson&Johnson: проводяться дослідження із залученням малюків від 6 місяців.

Прищепити не можна відкласти: аргументи за вакцинацію дітей і проти

Хто не чув про те, що COVID-19 щадить дітей, і вони хворіють менше за дорослих? Їхня частка серед госпіталізованих становить 1–3%, але все ж таки ризик заразитися, отримати тяжкі ускладнення від «корони» і навіть померти є. Так, згідно з даними центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDС), у країні зареєстровано понад 3 тисячі випадків мультисистемного запального синдрому (MIS) і більш як 250 випадків смерті. Спочатку MIS охрестили Кавасакі-подібним синдромом, але якщо синдром Кавасакі діагностується в основному у немовлят і дошкільнят до п’яти років, то MIS зустрічається й у дітей старшого віку. Хвороба супроводжується високою температурою, набряками, висипом, запаленням, що вражає очі, судини і серце, а також інфекційно-токсичним шоком. MIS ще називають постінфекційним синдромом. Захворювання може розвинутися через кілька тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції — як відстрочена імунна відповідь на коронавірус. Якщо COVID-19 у дітей найчастіше проходить у легкій формі або безсимптомно, то MIS — тяжко. І це аргумент на користь вакцинації дітлахів.

Ті, хто виступає за вакцинацію дітей і підлітків, вважають, що без цієї категорії ми не отримаємо колективного імунітету, на захист якого всі сподіваються. До скарбнички аргументів «за»: діти — чудовий резервуар для циркуляції вірусів і появи нових корона-мутантів. Яким має бути відсоток імунних у популяції, щоб досягнути колективного імунітету проти коронавірусу, досі невідомо, — парирують опоненти. Найшвидше, цю величину визначає комплекс чинників. Яких саме? На це запитання вчені ще мусять відповісти.

Є питання і з приводу оцінки безпеки та ефективності препарату Pfizer. Що означає 100% ефективність вакцини у віковій групі 12–15 років? Згідно з даними дослідження, це відсутність випадків захворювання на COVID-19 серед групи вакцинованих і 18 випадків «корони» — серед невакцинованих підлітків. 18 випадків — чи не замало? Чи можна судити про безпеку вакцини на такій невеликій вибірці вакцинованих? Нагадаю, всього в дослідженні брали участь трохи більше 2000 підлітків. Наскільки обґрунтовано, та й морально щепити дітей за «екстреним дозволом» регуляторних органів? До завершення третьої фази досліджень вакцини, а значить, без серйозних доказів її безпеки?

«Навіщо щепити дітей, якщо при масовій вакцинації лише дорослих в Ізраїлі та Великій Британії спостерігається фактично завершення епідемії?» — переймаються запитанням фахівці. Яким буде життя після пандемії? Схоже, одним із перших про це дізнається Ізраїль, який потроху повертається до звичного допандемічного життя. У Туманному Альбіоні також поступово пом’якшують карантин, але обмежують в’їзд з-за кордону, в тому числі з Індії, щоб не завезти нових штамів коронавірусу.

До слова, в Ізраїлі ряд фахівців закликають не поспішати з вакцинацією дітей. Так, 5 травня ізраїльські медики і науковці, що входять до Надзвичайної громадської ради по боротьбі з коронавірусом, направили листа керівникам парламентських партій із проханням не приймати поспішних рішень, а добре вивчити інформацію про захворюваність серед дітей, а також звіт комітету з вивчення побічних ефектів після вакцинації. Автори листа зауважують, що захворюваність у цій віковій категорії дуже низька, а загроза, яку COVID-19 становить для молодшого покоління, менша, ніж від звичних ГРВІ.

За даними Bloomberg, рейтинг стійкості країн щодо коронавірусу (Covid Resilience Ranking) очолив на сьогодні Сінгапур. Йому вдалося успішно стримати поширення вірусу з короною: рівень передачі інфекції всередині країни знизився практично до нуля, вакциновано 19,4% населення. Трійка лідерів виглядає так: Сінгапур, Нова Зеландія, Австралія. Ізраїль посідає четверте місце. Водночас новий рейтинг показує, що лише вакцинації недостатньо для стримування пандемії. Наприклад, у Франції та Чилі вакцини є, але в цих країнах зіткнулися з новими мутаціями вірусу.

Тривалий попит на вакцини від «корони» і гарний прибуток

У Pfizer підрахували, що за три місяці 2021 року продали ковід-вакцин на 3,5 млрд дол. Про це йдеться в квартальному звіті однієї з найбільших фармацевтичних компаній світу. Станом на 3 травня 2021 року Pfizer разом зі своїм партнером BioNTech відвантажила близько 430 млн доз вакцини в 91 країну по всьому світу. Підписано також контракти на поставку 1,6 млрд доз до кінця 2021-го. Очікується, що продаж препарату 2021 року принесе його виробникам 26 млрд дол. За прогнозами, саме антиковідні вакцини цього року забезпечать понад третину всіх доходів Pfizer. У компанії припускають, що COVID-вакцини користуватимуться «тривалим попитом», можливо, як вакцини від грипу.

Найближчими місяцями Pfizer розраховує укласти ще кілька контрактів на поставку вакцин на 2021–2022 роки. Цьому може сприяти цілковите схвалення вакцини для дітей від 16 років, а також для дітей віком 12–15 років. Серед найближчих планів фармгіганта — до вересня 2021 року надати перші результати дослідження безпеки COVID-вакцини на дітях 2–11 років, а також ефективності третьої (бустерної) дози для підтримання імунітету.

Препарат Comirnaty від Pfizer (як і вакцина від іншої американської фармкомпанії Moderna) — мРНК-вакцина нового покоління. Про цей тип вакцин багато говорили, їх намагалися розробити і вивести на ринок, проте успіху досягнути не вдалося. Винахід і випуск вакцини для широкого застосування — дуже тривалий процес. Під час пандемії лише за дев’ять місяців удалося створити не тільки вакцини, а й пробні масові партії. Це справді великий прорив і досягнення. З одного боку, вакцина від коронавірусу має викликати хорошу імунну відповідь, з іншого — бути безпечною. Тому для випробування імунологічних препаратів існує вивірений роками алгоритм, що дає можливість з великою ймовірністю отримати ефективний і безпечний продукт. А от випуск вакцини в «широкий прокат» до закінчення всіх досліджень загрожує «сюрпризами».

Як тут не згадати історії з вакциною Dengvaxia («Санофі Пастер», Франція), яка свого часу набула широкого міжнародного розголосу! Навесні 2016-го Філіппіни розпочали масову вакцинацію дітей проти лихоманки Денге (було щеплено 830 тис. дітей). Але наприкінці 2017 року програму вакцинації довелося зупинити. Як з’ясувалося, якщо вакцина хоч якось захищала дітей старшого віку, то у діток молодше дев’яти років після вакцинації частота тяжких випадків хвороби, госпіталізації вдвічі перевищувала частоту госпіталізації дітей із контрольної групи (невакцинованих). Причиною став феномен антитілозалежного посилення інфекції (АЗПІ). Такі історії швидше виняток, але ще раз доводять: вакцини потребують дуже ретельної перевірки на безпеку, і в кожному випадку до застосування імунобіологічних препаратів слід підходити виважено.

Вакцина Pfizer/BioNTech прийшла в Україну 16 квітня, завезено 117 тисяч доз. Препарат отримано в рамках Глобального механізму з розподілу вакцин від COVID-19 (COVAX). Поки препаратом планують щепити людей у будинках престарілих і співробітників цих установ, а також співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби. Першу партію вакцини планують поділити на дві частини, щоб потім нею ж зробити друге щеплення. За словами президента Володимира Зеленського, Україна уклала контракт із Pfizer на поставку 10 млн доз антиковідної вакцини. Однак точні дати поставки поки невідомі.

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Коронавірус показав суспільству, хто ми є насправді. Без прикрашання і фальші. Наприклад, чого варті чимало розхвалених «досягнень» людства. Схоже, ми й надалі йдемо не туди. Коли розпочалася ця гра в страх і жах? А в цензуру? І чому дедалі частіше заглушують голоси розуму, що прориваються серед «вісників апокаліпсису»? Показовий приклад. Наприкінці березня професора Гарварду Мартіна Куллдорфа — одного із найбільш цитованих епідеміологів і експертів з інфекційних захворювань у світі, було піддано цензурі в Twitter. Відповідаючи на поставлене запитання, епідеміолог зауважив, що дітям і тим, хто перехворів на ковід, не потрібна вакцинація проти SARS-CoV-2. Передусім вона необхідна людям похилого віку і тим, хто за ними доглядає. Чи треба казати, що епідеміолог не є, боже збав, антивакцинатором, але, мабуть, зважаючи на свої глибокі професійні знання, бачить більше? Twitter позначив запис одного із найавторитетніших епідеміологів як misleading (вводить в оману), його неможливо лайкнути або поділитися ним. Абсурдність ситуації в тому, що Куллдорф входить до групи з безпеки вакцин від COVID-19 (VaST), на висновки якої покладаються CDC, національні інститути здоров’я США (NIH), FDA... Напевно, саме такі речі сьогодні мають викликати «глибоке занепокоєння».

Фахівці вказують ще на один момент. Це питання «моральності» вакцинації дітей у багатих країнах в умовах дефіциту вакцин у світі, коли у бідніших країнах масово вмирають дорослі групи ризику.

«Пандемія вже продемонструвала лицемірство багатьох розмов про «західні цінності», — зауважує докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова. — Станом на зараз контингент «придатних» для вакцинації дорослих у розвинених країнах ще не вичерпався, і прийняття тяжкого рішення про вакцинацію дітей можна відтягувати. Але біг-фарма «б’є копитом», і скоро визначатися доведеться. Ну а наша влада просто скопіює рішення «старших партнерів».

Безумовно, ніхто не заперечує небезпеки нового вірусу з короною. Не хочеться також зажити слави антивакцинатора або підлити масла у вогонь антивакцинальних настроїв у суспільстві. Але Україна — не Канада, не Ізраїль, де населення в переважній більшості довіряє національній охороні здоров’я, а значить, є довіра до самого процесу вакцинації, закуплених препаратів і непростих рішень, де переваги перевищують ризики.