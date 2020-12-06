В очереди за вакциной: чем собираются прививать украинцев от COVID-19

https://racurs.ua/2778-vakcina-chem-sobirautsya-privivat-ukraincev-ot-covid-19.html

Ракурс

Одними из первых в мире начнут прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 граждане Британии. Речь идет о массовой вакцинации. Лимитированное использование, когда некоторые страны берут на себя смелость применять не прошедшую все фазы испытаний вакцину для отдельных групп населения, в мире уже началось. Британский регулятор утвердил вакцину от Pfizer/BioNTech, в гонке разработчиков пришедшую к финишу первой. Заказаны 40 миллионов доз, которых хватит на 20 миллионов человек (для полного цикла вакцинации требуются две дозы с интервалом в 21 день). Около 10 миллионов доз поступят в страну уже в ближайшее время. В Национальной службе здоровья Великобритании (NHS) заявили, что готовы начать вакцинацию на следующей неделе. В приоритете — группы риска (обитатели домов престарелых, люди старше 80 лет, медицинские и социальные работники). Более широкая иммунизация категории 50+, а также молодых людей с хроническими заболеваниями, скорее всего, пройдет уже в 2021 году. В Британии ждут одобрения еще несколько вакцин, в частности, американской компании Moderna, созданной по той же технологии, что и упомянутая выше (заказано 7 миллионов доз). Также зарезервированы другие типы вакцин — от Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Вакцины нового поколения Modernа и Pfizer/BioNTech — плюсы и минусы

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко на днях заявил, что массовая вакцинация от коронавируса населения Украины может завершиться уже к концу 2021 года. А лучшим вариантом для страны станет вакцина от компании Moderna, поскольку препарат не требует для хранения очень низких температур, как, например, вакцина Pfizer.

Что известно об этой вакцине? Moderna — американская компания, разработавшая вакцину под рабочим названием mRNA-1273. Препарат стал вторым в мире после вакцины от Pfizer, показавшим высокую эффективность по завершении трех фаз клинических исследований. На данном этапе фармкомпания подала документы на регистрацию своей вакцины в США.

Согласно пресс-релизу Moderna, эффективность вакцины составляет 94,1% (у Pfizer — около 95%). В третьей, завершающей, фазе испытания участвовали 30 тысяч добровольцев. Это немного меньше, чем у Pfizer (43 538), но и немало. Одна половина участников получила две дозы препарата с интервалом в четыре недели, другой ввели плацебо (как правило, используется физраствор). Эффективность оценивали, сравнивая число заболевших в обеих группах. Ученые проводили работу по принципу двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. Это означает, что ни участники, ни ученые до определенного момента не знают, что именно и кому ввели. Намеренно добровольцев никто не инфицирует — в современном мире это неэтично. Среди всех добровольцев коронавирусной инфекцией заболели 196 человек. Из них 185 случаев из плацебо-группы и 11 — в группе, получившей вакцину. В группе плацебо также зафиксировали 30 случаев с тяжелым течением болезни и один смертельный. В то же время ни у одного вакцинированного добровольца осложнений не наблюдалось. Вакцина оказалась эффективной в различных возрастных, гендерных, расовых и этнических группах, говорят разработчики. Еще один важный нюанс: среди заболевших из группы плацебо были люди пожилого возраста. Это может означать, что и людей из групп риска вакцина будет защищать.

Вакцины-кандидаты в большинстве своем производятся по известным и отработанным технологиям. Препараты Modernа и Pfizer/BioNTech — это мРНК-вакцины. Об этом типе вакцин говорили много лет, их пытались разработать и вывести на рынок, но до сих пор это никому не удавалось. Изобретение и выпуск вакцины для широкого применения занимают в среднем 15 лет — это очень длительный процесс. Во время пандемии всего за девять месяцев удалось создать не только вакцины, но даже пробные массовые партии, — это большой прорыв и достижение и молекулярной биологии, и генетики, и медицины.

Есть ли у мРНК-вакцин какие-либо преимущества? По словам молекулярного биолога Ирины Якутенко, изначально вакцины данного типа разрабатывались для борьбы с опухолями и заточены прежде всего на генерацию Т-клеточного ответа. Эта ветвь иммунитета не связана с производством антител, но также обеспечивает хорошую защиту. Более того, считается, что в случае коронавирусной инфекции именно Т-клеточный ответ может во многом определять исход заражения (о чем «Ракурс» писал в этой статье). Вдобавок мРНК-вакцины стимулируют и выработку антител. При естественном заражении вирусом также оказываются задействованы оба вида иммунного ответа — антительный и Т-клеточный. Создаваемая мРНК-вакцинами иммунная защита намного больше напоминает естественную, возникающую при встрече с реальным вирусом, чем это под силу другим типам вакцин.

Что представляет собой мРНК-вакцина? Используется не целый убитый вирус, не его белки, не куски вируса, запакованные в другой вирус, а непосредственно РНК вируса. В последовательности матричной РНК закодирован ген спайк-белка — одного из поверхностных белков коронавируса, при помощи которого он цепляется за клеточные рецепторы и проникает внутрь.

Итак, мы вводим вакцину, но что же происходит дальше? Для сохранения стабильности молекула мРНК упакована в капсулу из липидов (жиров). Это позволяет решить сразу много проблем. До того, как вакцина попадет в клетки, капсула защищает РНК от разрушения особыми ферментами, которые рыскают по межклеточному пространству, уничтожая любую обнаруженную «голую» РНК. Это важный защитный механизм, направленный на борьбу с вирусами. С другой стороны, благодаря такой обертке мРНК проникает внутрь клеток: капсула «приземляется» на липидную мембрану клеток, та выгибается внутрь, формируя пузырек, который в итоге оказывается в клетке. Затем мРНК находит рибосому, в которой и состоится процесс трансляции генетической информации и синтез нужного нам белка (в случае антиковидной вакцины — белка, из которого состоят шипы SARS-CoV-2).

Упаковать и донести молекулу в клетку и было главной задачей ученых с момента возникновения идеи создания вакцины этого типа. Можно сказать, что ученые задействовали механизмы, которыеиспользует сам вирус. Он попадает в наши клетки и заставляет их создавать свои копии. Но теперь это лишь инструкция для клеток по сборке части вируса: заражения не происходит, но иммунитет формируется.

Что происходит дальше с клеткой, в которую попала мРНК из вакцины? Как объяснил генетик Александр Коляда, мРНК «живет» в клетке относительно недолго — максимум сутки. Однако свою функцию выполнить успевает: формируется иммунная реакция. Потом матричная РНК расщепляется, и клетка возвращается к привычной жизни.

Если говорить о безопасности, то и Modernа, и Pfizer/BioNTech показали отсутствие серьезных побочных эффектов, а временные гриппоподобные симптомы быстро исчезали.

Большая проблема вакцины Pfizer/BioNTech состоит в том, что препарат требует хранения при сверхнизких температурах (минус 70 градусов по Цельсию). Обеспечение нужного температурного режима (так называемая холодовая цепь) на всех этапах логистики обходится очень дорого и не доступно во многих странах. Не зря британцы назвали этот процесс «гигантской логистической операцией». В то же время в Pfizer уверяют, что разработали специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней.

По утверждениям разработчиков Modernа, их вакцина может храниться до шести месяцев при температуре минус 20 градусов по Цельсию и оставаться стабильной 30 дней в условиях стандартного хранения (при 2–8 градусах). И даже сохраняться 12 часов при комнатной температуре. Это значительно упрощает логистику. Пока неизвестно, каким образом ученым удалось стабилизировать свою вакцину.

Какие вакцины придут в Украину, и хватит ли денег?

Часть антиковидных вакцин Украина планирует получить с помощью международного механизма COVAX. Для того чтобы решить проблему ажиотажа, в 2020 году ВОЗ создала Глобальный механизм доступа к вакцинам от COVID-19 — COVAX. Эта программа финансируется как развитыми странами, так и на пожертвования. Вакцины обещают распределять пропорционально, исходя из численности населения стран, независимо от уровня благосостояния. Иными словами, богатые оплатят часть вакцин для бедных. Украина также присоединилась к COVAX, была отнесена к группе стран с низким доходом, а значит, некоторую часть вакцин нам дадут бесплатно.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в рамках COVAX Украина бесплатно получит 8 миллионов доз. Доставляться вакцины будут траншами, первая партия в 1,2 миллиона доз ожидается в первой половине 2021 года. В первую очередь обещают прививать людей из групп риска — медицинских работников, старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Какая это будет вакцина? Выбирать не приходится. Может быть, и Moderna, но, вероятно, и другие вакцины, которые добегут до финишной ленточки. Сверх этих поставок Украине придется докупать вакцину самостоятельно. Напомним, что для полной иммунизации от коронавирусной инфекции необходимы две дозы, поэтому при хорошем раскладе в рамках сотрудничества COVAX удастся бесплатно привить 4 миллиона наших сограждан. Это 10% населения. А остальные?

Пока в проекте госбюджета-2021 на вакцинацию населения от коронавируса Кабмин заложил 2,6 миллиарда гривен. Можно лишь предполагать, на сколько доз вакцины хватит этих средств. На сегодняшний день реальными вакцинами-претендентами являются препараты от фармкомпаний Modernа и Pfizer/BioNTech. Стоимость вакцины Pfizer/BioNTech, как пишет CNBC, 20 долларов за дозу или 40 долларов за полный курс. Если мы закупим эту вакцину, то заложенных в бюджете средств хватит на вакцинацию примерно 2,28 миллиона человек. И это не учитывая транспортировки, которая также стоит денег (напомню, что данной вакцине для хранения требуются очень низкие температуры, что крайне усложняет и удорожает логистику). Стоимость одной дозы Moderna, как озвучил глава фармкомпании Стефан Бансель, составляет 25–37 долларов. То есть полный курс вакцинации из двух доз обойдется еще дороже — 50–74 доллара. Эту вакцину проще транспортировать и хранить, но за 2,6 миллиарда гривен мы охватим вакцинацией еще меньше людей (примерно 1,5 миллиона человек). В Минздраве не теряют оптимизма и кивают на Всемирный банк, в планах у которого выделить Украине на закупку вакцин 100 миллионов долларов.

Будут ли наши граждане вакцинироваться от COVID-19? Более половины украинцев готовы сделать прививку от коронавируса. Однако при условии, что вакцина будет бесплатной. Таковы результаты опроса, проведенного 28–30 ноября социологической группой «Рейтинг». 55% респондентов ответили, что будут вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, а вот 40% пока не готовы прививаться. На платную вакцину желающих еще меньше — 35%, а 57% не готовы вакцинироваться за деньги из своего кармана. Социологи также отметили, что сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди людей старшего возраста, жителей сел, а платной — среди молодежи и жителей Киева. Не повторит ли антиковидная вакцина судьбу ПЦР-тестов? Когда бесплатно — долго и не добьешься, а за деньги — пожалуйста.

Вряд ли вакцинация от коронавирусной инфекции станет обязательной в Украине. Однако в будущем без справки о такой прививке, с большой вероятностью, мы вряд ли сможем путешествовать за рубеж или же круг стран очень сузится. Об этом уже заявили в австралийской авиакомпании Qantas Airlinies, заметив, что, вероятнее всего, решение об обязательных прививках от COVID-19 примут и другие авиаперевозчики.

В журнале Nature вышла любопытная статья с прогнозом разных сценариев развития пандемии на ближайшие пять лет. Авторы считают, что как бы ни распространялся коронавирус, какие бы мутации у него ни возникли, миру будет довольно трудно все эти пять лет, если мы не будем вакцинироваться. Чем раньше вакцина от коронавируса станет доступной, чем эффективнее будет, тем лучше прогноз для всех нас. Глобальная цель — достижение коллективного иммунитета. Если 60–70% населения будет иметь иммунитет к коронавирусу, оставшиеся будут защищены от заражения.

Можно ли говорить о скором окончании пандемии и победе над коронавирусом? Пока еще рано, остается много вопросов, например, как долго вакцина сможет нас защищать? Тем не менее с осторожным оптимизмом можно надеяться, что в следующем году ситуация с коронованным вирусом существенно смягчится, а мы постепенно вернемся к привычной жизни — без локдаунов.