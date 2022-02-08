Вакцинация от COVID-19 помогает выявлять рак

https://racurs.ua/2988-vakcinaciya-ot-covid-19-pomogaet-vyyavlyat-rak.html

Ракурс

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году рак был диагностирован у более 19 миллионов человек в мире и унес около 10 миллионов жизней. К сожалению, эксперты прогнозируют дальнейший рост заболеваемости — до 29 миллионов случаев к 2040 году.

Украине эффективно противостоять онкозаболеваниям пока не удается. Одна из главных проблем — рак зачастую диагностируют на поздних стадиях. Согласно данным Национального канцер-реестра, в 2020 году каждый пятый случай онкозаболеваний был выявлен в запущенной (четвертой) стадии. А в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях онкологические заболевания обнаруживали в четвертой стадии еще чаще — у каждого четвертого больного. К слову, на первых стадиях заболевания раком толстой кишки, которым довольно часто болеют и женщины, и мужчины, пятилетняя выживаемость составляет 98–100%. Но чем позже человек обращается к врачу, тем меньше у него шансов полностью вылечиться, а стоимость терапии повышается. Лечение рака в запущенных случаях очень дорогостоящее — возрастает финансовая нагрузка на государство и семью пациента, психологически ситуация очень тяжелая.

Программы скрининга в нашей стране находятся в зародышевом состоянии (скрининг — выявление предраковых заболеваний, пролечив которые, можно существенно снизить вероятность развития рака). Например, рак кишечника в подавляющем большинстве случаев развивается из доброкачественных полипов. Так, Великобритания провела большую работу по выявлению полипов, благодаря чему в стране удалось снизить заболеваемость раком толстой кишки.

В Украине сдвинуть дело с мертвой точки помогла бы «Национальная стратегия контроля онкозаболеваний на 2020–2030 годы», однако документ до сих пор не утвержден.

Онкология и коронавирус — между двух огней

Пандемия коронавируса повлияла на все аспекты нашей жизни. По данным Европейской онкологической организации «Время действовать» (Time to act), пандемия вызвала серьезные последствия для диагностики и лечения рака по всей Европе. За этот период вовремя не выполнили примерно 100 миллионов скрининговых тестов на рак, что привело к диагностике заболеваний уже на поздних стадиях и, соответственно, к снижению общей выживаемости пациентов.

Каждый второй человек с потенциальными симптомами рака не был срочно направлен на диагностику. А один из пяти онкопациентов до сих пор не получил необходимого хирургического лечения или химиотерапии. В соседней Польше в 2020 году было проведено на 33% меньше различных лечебных процедур для онкопациентов, чем в 2019-м. Количество диагностированных новых случаев рака — минус 20%. Европейские эксперты сходятся во мнении, что может потребоваться не менее года, чтобы устранить отставание в обследованиях и диагностике.

А как обстоят дела в Украине? По данным Национального канцер-реестра, в течение 2020 года зарегистрировали на 19,5% меньше новых онкопациентов по сравнению с 2019-м. Это связано с существенным уменьшением числа обращений пациентов с онкологическими заболеваниями во время пандемии. Другими словами, украинцы и так не спешили обращаться к врачу, а во время пандемии — и подавно.

«Последний раз была у гинеколога 25 лет назад, когда рожала ребенка»

По словам семейного врача Виолетты Лийки, в последнее время люди стали тревожнее, они активнее следят за своим здоровьем. Пока это не массовое явление, но тенденция меняется в лучшую сторону.

«Многие пациенты, увидев, что знакомые, родственники умирают от ковида, не хотят себе такой же участи, проводят гиперобследования, при которых могут выявляться первичные стадии онкологических заболеваний. Поэтому говорить, что люди не обращаются, мы не можем, это начало меняться. Конечно, есть те, кто не идет к врачу из-за своих стигм. Есть и такие случаи: спрашиваю пациентку, когда она в последний раз была у гинеколога. Отвечает: когда рожала ребенка, 25 лет назад. Это очень частые вещи в Украине», — делится своим опытом Виолетта Лийка.

А что говорят онкологи? В начале пандемии явка пациентов на осмотр была очень низкой, многие больницы закрывались, болели врачи. У людей был огромный страх выйти из дому и заразиться ковидом.

«Сейчас тенденция поменялась. Мы видим больше пациентов с начальными стадиями рака. Гипердиагностика в виде КТ где-то помогла выявить раки на первых стадиях. Это касается рака почки, легкого. А это больше шансов прожить долгую и счастливую жизнь в длительной ремиссии», — говорит клинический онколог Анна Хмель («Маммологический центр» при КП «Первая городская больница» г. Житомира).

«Вакцинация против COVID-19 нам также сильно помогла, особенно по выявлению рака молочной железы на первых стадиях, — добавляет Анна Хмель. — После вакцинации сигналят лимфатические узлы. Женщины идут на осмотр к гинекологу, маммологу, делают УЗИ и маммографию. Тем самым выявляется рак молочной железы на ранних стадиях».

Профилактические осмотры — все начинается с семейного врача

Высокие показатели запущенного рака также свидетельствуют о низком уровне онкологической настороженности и грамотности докторов, к которым наши сограждане обращаются в первую очередь, — семейных врачей, гинекологов, проктологов, а также стоматологов, отоларингологов, урологов, эндокринологов. В результате такой халатности отдаленные результаты лечения в Украине значительно хуже, чем в странах Европы и в США. Сравните: показатель пятилетней выживаемости больных раком молочной железы в Украине составляет 61,7%, а в США — 90,5%, при раке предстательной железы — 54,1 и 97,5% соответственно. Опыт экономически развитых стран показывает, что при четкой организации лечебно-диагностического процесса можно добиться незаурядных успехов в оказании онкологической помощи населению.

Какие шаги предпринимает Украина? В Национальной службе здоровья напоминают об исследованиях, помогающих выявить рак в зачатке. Программа медицинских гарантий включает шесть бесплатных инструментальных исследований для групп риска, среди которых: маммография, колоноскопия, гистероскопия, гастроскопия, цистоскопия и бронхоскопия.

«Эти медицинские услуги бесплатны по электронному направлению от семейного или лечащего врача. Именно врач определяет необходимость проведения обследования», — говорят в НСЗУ.

А как обстоят дела в действительности? Направляют ли семейные врачи пациентов на онкоскрининг?

«Сейчас семейному врачу очень сложно заниматься и ковидом, и выпиской справок и рецептов, да еще и онкоскринингом... Очень мало времени выделяется на одного пациента. На прием в день могут быть записаны 40 человек! Наверное, здесь инициативу должен брать на себя сам пациент, — советует семейный врач Виолетта Лийка. — Я не слышала, чтобы семейный врач отказывал в базовых обследованиях, гарантированных государством. Если подходишь по возрасту, можно сделать маммографию, после 50 лет — колоноскопию и т.д.».

У онколога Анны Хмель другое мнение: «Если мы пустим процесс на самотек, отменим диспансеризацию, это будет катастрофа. Есть семейные врачи, которые следят за здоровьем своих пациентов, но есть и другие. Если не заставлять наш народ идти на обследование, он не пойдет. Люди думают, что это дорого. Да и вообще «лучше я картошку выкопаю».

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Однако бесплатно обследоваться не так просто. Соучредительница БФ Inspiration Family Инесса Матюшенко обращает внимание на сложность маршрутов для пациентов.

«Например, я уже год не могу сделать плановое КТ, оплачиваемое государством, — говорит соучредительница благотворительного фонда поддержки взрослых онкопациентов. — Потому что семейный врач не знал, как правильно выписать направление. Потом мне надо разобраться, где я могу это исследование сделать. Звоню в разные медицинские учреждения. Большинство отвечают, что делают за деньги. Кто-то идет до конца и получает эту бесплатную услугу, а кто-то опускает руки и не диагностируется или делает это за собственный счет».