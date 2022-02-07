Киевские врачи удачно прооперировали 96-летнюю пациентку

https://racurs.ua/2987-kievskie-vrachi-udachno-prooperirovali-96-letnuu-pacientku.html

Ракурс

Шпальти газет і соціальні мережі перевантажені інформацією про коронавірус, ескалацію та збільшення військ з боку сусідньої держави, корупційні скандали, зростання витрат на комунальні платежі, продукти харчування тощо. За цих обставин ми мало не щодня сваримо не тільки владу, а й медицину.

Часто чуємо, що найкраща медицина лише за кордоном. Платоспроможні пацієнти їдуть на лікування до Ізраїлю, Німеччини, США. На жаль, такі послуги доступні дуже малому прошарку населення. Але медицина – це не тільки сучасна техніка, це, насамперед, люди.

Нещодавно знайома з ентузіазмом розповіла про «зцілення» своєї 96 - річної родички, яка в січні цього року зламала шийку стегнової кістки. Без операції по заміні кульшового суглоба ендопротезом перспективи для нормального життя цієї жінки були б не найкращими, а шанси на правильне зрощення перелому, реабілітацію та подальше її життя без сторонньої допомоги – мізерними.

Метою операції було повернути людину до активного життя, безболісного руху та здатності обслуговувати себе.

Не кожному пацієнту, який має потребу в заміні кульшового суглоба, таке оперативне втручання доступне через високу вартість самого ендопротезу.

Проведення таких безкоштовних операцій для пацієнтів у столиці стало можливим завдяки програмі «Здоров’я киян». Аналогічні програми діють і в інших містах України.

Вірі Купріянівні пощастило – сьогодні вона самостійно пересувається квартирою і має можливість обслуговувати себе, не обтяжуючи рідних. Цим родина завдячує бригаді лікарів ортопедичного відділення комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 8». Під керівництвом лікаря-ортопеда-травматолога, завідувача відділенням Романа Довгуна бригада лікарів у складі Р. Бортюкаі О. Сильвіструка провела літній жінці операцію.

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Для ортопедів-травматологів ортопедичного відділення КМКЛ №8 такі операції є звичними, незважаючи на їхню складність. Заслуговує на повагу факт проведення оперативного втручання, зважаючи, якого поважного віку була пацієнтка. Лікарі зізнаються, що хоча вони і мають чималий позитивний досвід в ендопротезуванні та післяопераційній реабілітації, але проведення такої операції 96-річній пацієнтці в їхній практиці відбулося вперше, завдячуючи також ефективній роботі анестезіологічної служби лікарні, завідувача реанімацією Володимира Щупачинського.

Медики говорять, що для європейських країн проведення операції такого рівня пацієнтам згаданого віку – звичайна практика, в Україні такі випадки, скоріше, виняток. У нас частіше чути, як лікарі всіма правдами і неправдами стійко «відбиваються» від пацієнтів похилого віку. Надто великий клопіт і ризик «зіпсувати статистику». Тому на особливу подяку заслуговують лікарі, професіоналізм і сумління яких щедро відміряли дорогоцінного часу якісного життя жінці, яка ходить по цій землі уже майже століття.