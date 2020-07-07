Коронавирус 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2671-surpriz-ot-koronavirusa-2020-antitel-net-no-immunitet-est.html

Ракурс

Коронавирус 2020 года SARS-CoV-2 преподнес еще один сюрприз. На этот раз, похоже, со знаком плюс. В вашей крови не обнаружили защитных антител после перенесенной коронавирусной инфекции? Не расстраивайтесь — это не означает отсутствие иммунитета к вирусу с короной. Уверены, что необычно протекающее пару месяцев назад ОРВИ — это «оно», да вот тест на антитела к COVID-19 с вами не согласен? Скорее всего, лабораторный тест говорит правду — антитела просто не участвовали в вашей защите, но из этого не следует, что вы не болели коронавирусной инфекцией.

Менее затратный и более шустрый иммунитет к коронавирусу 2020

Исследователи из Каролинского института (Стокгольм, Швеция), похоже, подтвердили то, о чем многие эксперты догадывались и поговаривали давно. Ученые обнаружили, что у людей, перенесших COVID-19 в легкой форме или вовсе без симптомов, нет антител против белков коронавируса 2020 года, зато есть SARS-CoV-2-специфичные T-клетки памяти. Последние, вероятно, и отвечают за долгосрочный иммунитет против вируса с короной.

Почему так происходит? Эти люди заразились коронавирусной инфекцией, но оперативно победили заболевание силами клеточного иммунитета, не привлекая гуморальный — довольно громоздкую махину выработки антител. При активации гуморального иммунного ответа, после битвы с противником — в нашем случае коронавирусом 2020 года — в организме сохраняются B-клетки памяти. Именно на их защиту мы рассчитываем, сдавая тесты на антитела. Тем не менее, при клеточном иммунном ответе также образуются клетки памяти — T-лимфоциты. Эти стражники умеют «узнавать» вирус, с которым уже встречались, незамедлительно нажимая кнопку «пуск». Благодаря слаженной работе тружеников клеточного иммунитета запускается цепочка реакций и клетки-убийцы уничтожают клетки-жертвы, в которых завелся вредоносный вирус.

Следует заметить, что при встрече с любым возбудителем инфекции активируются обе ветки иммунитета. Зачастую для победы одной из них бывает достаточно. Организм вначале задействует клеточный иммунитет — он менее затратный и более шустрый. Если же это не помогло, то запускает синтез антител.

А вот «увидеть», сработал тот или иной иммунитет у человека, не так и просто. Если на вопрос, запускался ли гуморальный ответ на данный патоген, ответить довольно легко — это привычный тест на антитела, то с клеточным дела обстоят сложнее. Дабы выяснить, есть ли у пациента клеточная память, приходится проводить продолжительные и трудоемкие исследования. Рядовая медицинская лаборатория с такой задачей вряд ли справится — необходимо специальное оборудование и подготовленные сотрудники...

Несмотря на все вышеуказанные сложности, шведские ученые провели непростые тесты и проверили пациентов с коронавирусом COVID-19. Это были люди с тяжелыми симптомами, средней тяжестью болезни и бессимптомные, а также члены их семей. Исследовалась также кровь доноров, собранная в мае 2020 года. Доноры, к слову, пребывали в уверенности, что ничем подозрительным не болели, в том числе и коронавирусной инфекцией. Как оказалось, T-клеточный ответ имел место у всех переболевших и примерно у трети доноров. А вот антитела нашли лишь у тех, кто болел COVID-19 с явно выраженной симптоматикой.

Что дают нам новые данные о коронавирусе 2020?

Результаты исследования говорят о том, что на самом деле в популяции может быть намного больше людей, перенесших новый коронавирус 2020 года, чем выявляется с помощью ПЦР-тестов, КТ (компьютерной томографии) или ИФА-тестов на антитела. Это отличная новость, которая приближает заветные цифры защиты коллективного иммунитета. Но тут же возникают вопросы в отношении популяционных исследований на антитела, призванные выяснить, сколько людей в популяции реально перенесли болезнь и каково состояние коллективного иммунитета. Эти результаты ввиду новых данных могут быть, мягко говоря, далеки от реальности.

Есть еще одно «но»: наличие сильного T-клеточного ответа при коронавирусе COVID-19 требует более тщательного подхода к разработке вакцин, эффективность которых сегодня определяется способностью стимулировать выработку антител. В противном случае может случиться так, что вакцина, дающая высокий титр антител, но не подстегивающая клеточное звено, будет защищать недостаточно хорошо.

Для того чтобы сделать окончательные выводы, потребуется время и ответы на многие вопросы. Эксперты обращают внимание еще на один момент: неизвестно, с чем связано наличие только T-клеточного ответа. Возможно, эти люди просто изначально получили небольшую дозу вируса и поэтому смогли справиться с непрошеным гостем малыми силами. Не исключено, что при увеличившейся вирусной нагрузке им все же не избежать коронавирусной инфекции. Тем не менее, скорее всего, течение заболевания не будет тяжелым, ведь «тренированный» клеточный иммунитет во второй раз активируется еще быстрее.

Кстати, если говорить о «старшем брате» нынешнего коронавируса 2020 — SARS-CoV, идентифицированном в 2002 году, то антитела при данном тяжелом остром респираторном синдроме долго не сохраняются. Напротив, T-клетки памяти могут сохраняться в течение многих лет.

Все вышесказанное будет актуально, если выводы ученых подтвердятся. Пока научная статья вышла в виде препринта на известном в научных кругах портале bioRxiv — сайте, на который загружаются работы до публикации в рецензируемых научных журналах. Безусловно, количество исследований, посвященных коронованному вирусу, сегодня зашкаливает, и среди них немало довольно сомнительных. Тем не менее, именно этой научной группе из уважаемого университета ученые-коллеги склонны доверять.