Коронавірус 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2671-surpryz-vid-koronavirusu-2020-antytil-nemaie-ale-imunitet-ie.html

Ракурс

Коронавірус 2020 року SARS-CoV-2 підніс ще один сюрприз. Цього разу, схоже, зі знаком плюс. У вашій крові не виявили захисних антитіл після перенесеної коронавірусної інфекції? Не хвилюйтеся — це не означає відсутності імунітету до вірусу з короною. Впевнені, що ГРВІ, яка незвично протікала кілька місяців тому, — це «воно», та ось тест на антитіла до COVID-19 з вами не згоден? Скоріш за все, лабораторний тест каже правду — антитіла просто не брали участі у вашому захисті, але з цього не випливає, що ви не хворіли на коронавірусну інфекцію.

Менш витратний і більш спритний імунітет до коронавірусу 2020

Дослідники з Каролінського інституту (Стокгольм, Швеція), схоже, підтвердили те, про що багато експертів здогадувалися і подейкували давно. Вчені виявили, що у людей, які перенесли COVID-19 у легкій формі або зовсім без симптомів, немає антитіл проти білків коронавірусу 2020 року, натомість є SARS-CoV-2-специфічні T-клітини пам'яті. Останні, ймовірно, і відповідають за довгостроковий імунітет проти вірусу з короною.

Чому так відбувається? Ці люди заразилися коронавірусною інфекцією, але оперативно здолали захворювання силами клітинного імунітету, без залучення гуморального — вельми громіздкої махини вироблення антитіл. При активації гуморальної імунної відповіді, після битви з супротивником — в нашому випадку коронавірусом 2020 року — в організмі зберігаються B-клітини пам'яті. Саме на їхній захист ми розраховуємо, роблячи тести на антитіла. Проте при клітинній імунній відповіді також утворюються клітини пам'яті — T-лімфоцити. Ці стражники вміють «впізнавати» вірус, з яким вже зустрічалися, негайно натискаючи кнопку «пуск». Завдяки злагодженій роботі працівників клітинного імунітету запускається ланцюжок реакцій і клітини-вбивці знищують клітини-жертви, в яких завівся шкідливий вірус.

Варто зауважити, що при зустрічі з будь-яким збудником інфекції активуються обидві гілки імунітету. Найчастіше для перемоги однієї з них буває достатньо. Організм спочатку залучає клітинний імунітет — він є менш витратним і більш спритним. Якщо ж це не допомогло, то запускає синтез антитіл.

А ось «побачити», спрацював той чи інший імунітет у людини, не так і просто. Якщо на запитання, чи запускалася гуморальна відповідь на цей патоген, відповісти досить легко — це звичний тест на антитіла, то з клітинною справи складніші. Щоб з'ясувати, чи є у пацієнта клітинна пам'ять, доводиться проводити тривалі і трудомісткі дослідження. Звичайна медична лабораторія з таким завданням навряд чи впорається — потрібне спеціальне обладнання і підготовлені співробітники...

Попри всі вищевказані труднощі, шведські вчені провели непрості випробування і перевірили пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Це були люди з важкими симптомами, середньою тяжкістю хвороби і безсимптомні, а також члени їхніх сімей. Досліджувалася також кров донорів, зібрана у травні 2020 року. Донори, до слова, були певні, що ні на що підозріле не хворіли, в тому числі і на коронавірусну інфекцію. Як виявилося, T-клітинна відповідь була в усіх перехворілих і приблизно у третини донорів. А ось антитіла знайшли лише у тих, хто хворів на COVID-19 з явно вираженою симптоматикою.

Що дають нам нові дані про коронавірус 2020?

Результати дослідження свідчать про те, що насправді в популяції може бути набагато більше людей, які перенесли новий коронавірус 2020 року, ніж виявляється за допомогою ПЛР-тестів, КТ (комп'ютерної томографії) або ІФА-тестів на антитіла. Це чудова новина, яка наближає заповітні цифри захисту колективного імунітету. Але одразу ж виникають запитання щодо популяційних досліджень на антитіла, покликані з'ясувати, скільки людей у популяції реально перенесли хворобу і яким є стан колективного імунітету. Ці результати з огляду на нові дані можуть бути, м'яко кажучи, далекі від реальності.

Є ще одне «але»: наявність сильної T-клітинної відповіді при коронавірусі COVID-19 потребує ретельнішого підходу до розробки вакцин, ефективність яких сьогодні визначається здатністю стимулювати вироблення антитіл. В іншому разі може статися так, що вакцина, яка дає високий титр антитіл, але не підстьобує клітинну ланку, захищатиме недостатньо добре.

Для того щоб зробити остаточні висновки, потрібен час і відповіді на багато запитань. Експерти звертають увагу ще на один момент: невідомо, з чим пов'язана наявність тільки T-клітинної відповіді. Можливо, ці люди просто спочатку отримали невелику дозу вірусу і тому змогли впоратися з непроханим гостем малими силами. Не виключено, що при більшому вірусному навантаженні їм все ж не уникнути коронавірусної інфекції. Проте, скоріш за все, перебіг захворювання не буде тяжким, адже «тренований» клітинний імунітет вдруге активується ще швидше.

До речі, якщо говорити про «старшого брата» нинішнього коронавірусу 2020 року — SARS-CoV, ідентифікованому у 2002 році, то антитіла при цьому важкому гострому респіраторному синдромі довго не зберігаються. Навпаки, T-клітини пам'яті можуть зберігатися протягом багатьох років.

Все вищесказане буде актуальним, якщо висновки вчених підтвердяться. Поки наукова стаття вийшла як препринт на відомому в наукових колах порталі bioRxiv — сайті, на який завантажуються роботи до публікації в рецензованих наукових журналах. Безумовно, кількість досліджень, присвячених коронованому вірусу, сьогодні зашкалює, і серед них чимало сумнівних. Проте саме цій науковій групі з шановного університету вчені-колеги схильні довіряти.