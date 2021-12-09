https://racurs.ua/ua/2966-za-dvoma-zaycyamy-abo-dyvni-osoblyvosti-covid-vakcynaciyi-detey-po-ukrayinsky.html

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Коронавирус все еще продолжает отправлять наших сограждан на больничные койки, но в целом волна заболеваемости пошла на убыль. В то же время среди более 12 тысяч случаев COVID-19, зафиксированных 8 декабря, свыше 1 тысячи — дети. На сегодня в Украине разрешена вакцинация подростков от 12 лет. Не за горами — для деток 5-11 лет. Однако к этому вопросу у нас подошли своеобразно, руководствуясь странной логикой. Поэтому не все родители, решившие защитить своего ребенка от коронавируса, смогут это сделать. Зачем прививать детей, если они болеют легко? Увы, но с приходом новых штаммов виновника пандемии это утверждение уже не столь актуально. Снизить распространение коронавируса в популяции без вакцинации детей, похоже, вряд ли удастся.

«Ребенка нужно вакцинировать не ради отдыха за границей!»

Детей в возрасте от 12 лет, имеющих высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезней, в Украине начали прививать от коронавируса в июле этого года. А в октябре Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) рекомендовала вакцинацию уже для всех подростков 12+ (не только из групп риска). Это решение поддержал Минздрав, издав приказ № 2234 от 13.10.2021 года.

«В Украине сейчас достаточно вакцин от COVID-19, чтобы защитить людей из групп риска. По примеру ведущих стран мира мы открыли возможность прививаться от этой болезни для всех подростков в возрасте 12-17 лет, — объясняет главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. — При этом приоритетными группами для вакцинации от COVID-19 остаются пожилые люди, взрослые с сопутствующими болезнями, медицинские работники и педагоги».

Разрешить-то разрешили, но поставили условие: привить от коронавируса можно лишь полностью вакцинированного ребенка согласно Календаря прививок. Почему такое решение было принято? Решили убить двух зайцев. Проблемы с рутинной вакцинацией в Украине уже давно перешли в хроническую форму.

«Если в конце 2019 года наметился позитив в отношении уровней охвата рутинной вакцинацией детей, то во время пандемии охват очень снизился. Вот и была предложена идея: если родители хотят вакцинировать детей против ковида, ребенок должен быть вакцинирован и против других инфекционных болезней», — говорит Федор Лапий. глава НТГЭИ. — Это должно было простимулировать некоторых родителей, решивших поехать отдыхать за границу в страны, где по правилам въезда требовалась вакцинация детей против COVID-19. Детей нужно вакцинировать не ради поездки на отдых, а ради их защиты!».

Во-первых, это выглядит принуждением к вакцинации, что неприятно и зачастую имеет обратный эффект. Во-вторых и самое главное, в Украине есть проблема с наличием вакцин для рутинной иммунизации. Врачи жалуются, что по несколько месяцев не видят ни ИПВ (инактивированная вакцина от полиомиелита), ни ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина). Есть перебои и с другими препаратами. Вот и получается замкнутый круг. Хорошо, что ограничение не касается подростков из групп риска. Они могут прививаться от коронавируса и при отсутствии всех плановых прививок.

Вакцинация 12-17-летних — подробности

Данную возрастную категорию сегодня в Украине прививают только вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Для подростков препарат используют по той же схеме, что и для взрослых: две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 дней.

Для того чтобы привить от коронавирусной болезни ребенка в возрасте 12+, нужно предоставить документы, подтверждающие наличие всех рутинных прививок согласно Национальному календарю прививок (форма 063/о). Напомним, что в нашем государстве обязательной является вакцинация от десяти заболеваний (туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, гепатита B, гемофильной инфекции). Эти прививки можно сделать бесплатно (календарь вакцинации есть на сайте Минздрава).

А вот если ребенок не получил всех необходимых по возрасту прививок, не имея к ним противопоказаний, то и привиться от ковида не сможет. Нужно сначала «догнать» календарь. Кстати, между вакцинацией от COVID-19 и другими прививками нужно сделать двухнедельный перерыв. Исключением является экстренная вакцинация от ковида. Вакцинацию от гриппа и коронавируса можно проводить как в один день, так и с любым интервалом.

Может ли подросток сам прийти и привиться от коронавируса? Да, если ему уже исполнилось 16 лет и сделаны все плановые прививки. Если же ребенку 12—15 лет, то нужно согласие и присутствие родителей либо опекунов.

Цифровой сертификат о вакцинации подросток можетполучить в приложении «Дія» после прививки хотя бы одной дозой. Загрузить документ могут родители в своем приложении (нужно установить последнюю версию приложения, авторизоваться, добавить свидетельство о рождении сына или дочери, затем в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты» и отправить запрос, сертификат ребенка должен появиться в приложении). С 14-летнего возраста дети могут самостоятельно авторизоваться в «Дії» (с помощью чипа NFC в биометрическом паспорте или на ID-карте).

А это не опасно — как насчет миокардитов после прививки?

Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, вакцина на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Comirnaty разрешена для использования у детей от 12 лет в большинстве стран, применяющих этот препарат, таких как США, Канада, Япония, Австралия, страны ЕС. В некоторых странах уже стартовала вакцинация от коронавируса деток от 5 лет. В марте этого года власти Коста-Рики включили вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для взрослых и подростков от 12 лет. А в ноябре эта страна первой в мире ввела обязательную вакцинацию для возрастной категории 5-11 лет.

В Украине, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже вакцинировано более 40 тысяч подростков с 12-ти лет. Если говорить о побочных эффектах после прививки, по мнению иммунолога Федора Лапия, их частота не больше, чем у взрослых.

«В США вакцинацией от COVID-19 охвачено от 25% до 50% детей 12-15 лет в зависимости от штата. В некоторых странах — 60-70%, в среднем в странах Европы вакцинировано 20% детей такого возраста. Это довольно большая выборка, позволяющая судить о безопасности вакцин не при клинических исследованиях, а массовой вакцинации», — говорит Лапий.

У вакцин от коронавируса, как и у любых других, есть противопоказания. Применение Comirnaty от Pfizer/BioNTech противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины (состав можно посмотреть здесь ). Рекомендуется отложить вакцинацию против COVID-19 у детей, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром (МВС) до получения дополнительных научных данных. Увы, но дети также могут болеть ковидом тяжело.

Стоит ли опасаться миокардита или перикардита? С мРНК-вакцинами (именно такой вакциной является продукт от Pfizer) связана история о миокардитах (воспалении сердечной мышцы), особенно в отношении мальчиков-подростков. Что говорят сегодня новые данные?

«В сентябре уже было достаточно данных о том, что частота миокардитов не растет. Составляет около 1-5 случаев на 100 тысяч вакцинаций. Что касается тяжести таких миокардитов, то почти 90% из них были легкими, не требовали лечения. В единичных случаях требовалось терапевтическое вмешательство. Сравнивая пользу-риск, считается, что польза от вакцинации намного превышает риск возникновения перикардита», — говорит глава группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Тем не менее, в Украине этот момент учли в противопоказаниях. Как проявляется миокардит? У ребенка болит в груди, появляется одышка, бледность, учащается сердцебиение... Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty, необходимо отложить введение второй дозы. Если же у ребенка был миокардит еще до вакцинации против COVID-19, и он больше не находится под наблюдением кардиолога, то вакцинироваться против COVID-19 можно.

И все-таки зачем вакцинировать детей?

В первую очередь, чтобы защитить тех, кто может иметь тяжелое течение. Это не только взрослые, но и дети. У детворы на фоне коронавирусной инфекции может развиться мультисистемный воспалительный синдром (МВС, о котором упоминалось выше). Это заболевание похоже на болезнь Кавасаки (поражаются сосуды) и встречается также у ранее здоровых маленьких пациентов, без сопутствующей тяжелой патологии. COVID-вакцинация может уменьшить количество заболевших МВС.

«На втором месте — снижение благодаря вакцинации детей распространенности коронавируса. В некоторых странах дети составляют около 30% населения. Они являются важным фактором распространения коронавируса, — отмечает Федор Лапий. — Вакцинированные, которые все же подхватили ковид, выделяют вирус гораздо меньше. Продолжительность выделения вируса у заболевших вакцинированных составляет около 2,5 дней против 7 дней и более у таковых невакцинированных. То есть вакцинированный ребенок выделяет математически меньше заразных частиц вируса».

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С украинскими нюансами COVID-вакцинации подростков не согласен ряд экспертов Принуждение к плановым прививкам в ущерб защиты от коронавируса выглядит абсурдом на фоне недостатка вакцин и разыгравшейся пандемии. И кто сказал, что отпуск — недостойный повод для вакцинации?