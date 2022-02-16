Як МОЗ позбавив лікування 18 тисяч жінок із раком

https://racurs.ua/ua/2990-yak-moz-pozbavyv-likuvannya-18-tysyach-jinok-iz-rakom.html

Ракурс

Саме стільки курсів лікарських препаратів можна було закупити для лікування раку молочної залози за 1,26 млрд грн, які Міністерство охорони здоров’я не використало 2020 року. Про це йдеться у Звіті Рахункової палати, представленому на одному із останніх засідань парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Через провалені закупівлі ліків постраждало чимало пацієнтів. За словами народної депутатки, членкині Комітету ВРУ з питань здоров’я нації Ольги Стефанишиної, за бюджетні гроші 2020 року планувалося закупити 15 систем глибокої стимуляції мозку для пацієнтів із торсійною дистонією. Без цієї системи хвороба прогресує, а людина страждає через постійні судоми в м’язах. На жаль, у двох пацієнтів стан погіршився настільки, що лікування їм навряд чи допоможе. А щоб урятувати свою дитину, батькам довелося продати житло та оплатити операцію самостійно.

За підрахунками експертів, на «згорілі» 1,26 млрд грн можна було забезпечити ліками 23 маленькі пацієнти зі спинальною м’язовою атрофією (СМА). Це рідкісне (орфанне) генетичне захворювання. У хворих на СМА моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть, що з часом призводить до м’язової атрофії — повної зупинки м’язової діяльності. Це означає втрату можливості рухатись, а згодом і дихати.

Основні порушення — що побачили аудитори Рахункової палати

Рахункова палата здійснювала аудит ефективності використання коштів держбюджету, виділених 2020 року Міністерству охорони здоров’я для здійснення публічних закупівель лікарських засобів. Аудитори зазначають, що порушення набули системного характеру, адже переважної частини рекомендацій попереднього аудиту 2019 року не було виконано.

Перейдемо до цифр і фактів. 2020 року було використано 86,7% коштів, виділених державою. Проте мети затверджених програм досягти не вдалося, тому своєчасний доступ пацієнтів до необхідних ліків, вакцин і медвиробів не був забезпечений.

Як згадувалося вище, із бюджету-2020 на закупівлі взагалі не було використано 1,26 млрд грн. При тому, що медицина — вічна падчерка під час роздачі бюджетного пирога, тож кожна гривня має бути порахована.

Нагадаю, що з 2015 року в Україні держзакупівлі ліків здійснюються з допомогою спеціалізованих міжнародних організацій, а з 2020-го цим займається також ДП «Медичні закупівлі України» (національне агентство забезпечує централізовану закупівлю ліків і медвиробів коштом державного бюджету, перебуває у держвласності та входить до сфери управління МОЗ).

Міністерство охорони здоров’я провалило закупівлі вже на етапі підготовки. Спочатку не надало держпідприємству «Медзакупівлі» технічних завдань. Коли ж уряд дозволив національному закупівельнику визначати їх самостійно, відомство зволікало з погодженням документів з липня аж до кінця вересня 2020 року.

Якщо говорити про міжнародні спеціалізовані організації, то процес їхнього відбору МОЗ розпочав лише у серпні 2020 року. Як наслідок, придбавати ліки, вакцини і медвироби міжнародні закупівельники розпочали лише наприкінці 2020 року.

Як результат, міжнародні організації 2020 року поставили товарів лише на 2,8% коштів, які було переказано (а за дев’ять місяців 2021-го — ще на 57%).

«Медзакупівлі» 2020 року поставили товарів на 1,9% виділених коштів (за дев’ять місяців 2021-го — ще на 89,9%).

Ще один момент: понад 156 млн грн перебували у використанні міжнародних організацій понад установлений термін.

Буде утилізація? МОЗ не враховував наявності залишків ліків, медвиробів, вакцин, закуплених і поставлених за кошти попередніх років. Сумарні залишки потягнули на 10,2 млрд грн! Це навіть перевищує обсяг коштів, виділених на закупівлю ліків 2020 року (9,4 млрд грн). Як наслідок, було накопичено запаси та створено високі ризики невикористання ліків до завершення терміну їхньої придатності.

МОЗ і Центр громадського здоров’я у 2020 році та січні—вересні 2021-го не здійснювали моніторингу рівня забезпеченості потреб на регіональному рівні. Внаслідок цього заклади охорони здоров’я не використали ліків на 127,9 млн грн, а препарати на 58,4 млн грн уже утилізовані.

Нерезультативні закупівлі. 22% найменувань лікарських засобів узагалі не було придбано. На 12,1 млн грн закуплено дев’ять найменувань препаратів для лікування дітей з онкологічними захворюваннями. Проте в інструкції до ліків не сказано про ефективність і безпеку їхнього використання у педіатрії. Це, безумовно, підвищує ризик помилок під час лікування дітей.

«Ми кваліфікуємо ці порушення як такі, що мають ознаки кримінальних правопорушень, і передали їх для оцінки в Генеральну прокуратуру», — резюмує член Рахункової палати Василь Невідомий. Ну а суспільство вкотре чекає на розслідування бездіяльності чиновників та їхнє покарання.

Водночас, як зазначив представник Рахункової палати, і директор ДП «Медичні закупівлі України», і нинішнє керівництво МОЗ оперативно реагують на виявлені під час аудиту порушення та рекомендації Рахункової палати.

Робота над помилками

У МОЗ стверджують, що роботу над помилками проведено, і план 2021 року було виконано на 99%.

«Ми здійснюємо якісніші розрахунки потреб, щоб не було прострочених лікарських засобів у значній кількості. Але ми маємо розуміти, що все ж таки мінімальні залишки будуть», — заявили у відомстві, пообіцявши тримати це питання на контролі. Мовляв, у МОЗ зацікавлені в тому, щоб пацієнти були забезпечені ліками у необхідній кількості, з належними якістю та терміном придатності.

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Експерти стверджують, що, як правило, термін придатності може закінчуватися у ліків, що необхідні для безперервного лікування та захворювань із високим рівнем летальності. У роздрібній мережі їх неможливо купити, тому запас таких препаратів життєво важливий.

Щодо закупівлі «дорослих» препаратів для лікування онкологічних захворювань у дітей, то керівник «Медзакупівель» Арсен Жумадилов пояснив це так: «Із приводу допуску до торгів препарату, який не мав прямих показань до педіатричного використання. Це так звана проблема off-label — використання ліків у дітей, за якими клінічні дослідження у цій категорії не проводилися. Але при цьому на практиці використовуються. З року в рік закуповуються. Це питання вже давно назріло, навіть перезріло. Сподіваюся, поточного року ми вирішимо цю проблему, щоб це не викликало зауважень із боку Рахункової палати».