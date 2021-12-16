https://racurs.ua/ua/2969-prymusova-vakuynaciya-scho-ne-tak-iz-skandalnym-zakonoproektom.html

Ракурс

«Оставьте нас живыми» — с такими плакатами на днях прошли митинги по всей Украине. Главное требование участников — снять с рассмотрения Верховной Рады скандальный законопроект №4142. По словам митингующих, документ вводит в стране обязательную вакцинацию, позволяет увольнять с работы невакцинированных, даже изымать имущество у граждан и еще много чего весьма неприятного.

Скандальный и ужасный

Главная цель законопроекта №4142 «О системе общественного здоровья» — урегулировать пробелы, возникшие в результате ликвидации СЭС и имплементировать международные подходы в борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Документ прописывает сам термин «общественное здоровье», предлагается ориентироваться на европейские эпидемиологические службы. В Украине такая служба должна включать 25 региональных центров контроля и профилактики заболеваний, которые будут заниматься исследовательской, аналитической работой, разработкой

госпрограмм по борьбе с заболеваниями, прогнозированием рисков эпидемий и т. п.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ разработан для создания эффективной системы общественного здоровья в Украине, что будет способствовать укреплению здоровья населения, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни.

Написан документ был еще в сентябре 2020 года, однако качество его сильно хромало (как выразился один из экспертов, будто написан в детском саду).

По мнению Ольги Голубовской, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.Богомольца, в таком виде закон только забетонирует имеющийся хаос. С этим мнением согласны и в Главном экспертном управлении Аппарата Верховной Рады, о чем говорится в выводе на проект закона: «...застосування в проекті невизначених словосполучень та слів не дають суб’єктам правових відносин однозначного розуміння їх правового регулювання (например, «при определенных условиях»

(п. 29, 30 ч. 1 ст. 1), «любой… фактор» (п. 30 ч. 1 ст. 1), «принятие

исчерпывающих мер» (п. 6 ч. 5 ст. 31), «в случае необходимости» и т.д).

Более того, в законопроекте не единожды нарушаются статьи Конституции. Не удивительно, что главное экспертное управление ВР рекомендовало вернуть документ на доработку, говорят юристы.

Интересно, что, по словам тогдашнего министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав не принимал участия в разработке данного законопроекта.

Еще один вопиющий момент — функции и ответственность по санэпиднадзору возлагаются на органы местного самоуправления.

«Систему общественного здоровья выстраивают по принципу децентрализации. Это означает, что она будет создаваться органами местного самоуправления. Вы верите, что это будет действенным?! Разделяю мнение тех экспертов, которые считают, что учреждения общественного здоровья должны финансироваться из государственного бюджета — это вопрос национальной безопасности», — говорит народный депутат Лариса Билозир.

Чтобы быть проголосованным в первом чтении 4 февраля 2021 года, законопроект несколько видоизменился, а некоторые статьи, например, раздел о вакцинации был изъят (детальнее об этом читайте ниже).

После принятия в первом чтении к законопроекту было подано 850 поправок от парламентариев и 400 — от международных экспертов. На днях с документом работали депутаты Подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и социально опасными заболеваниями.

Большинство их них сходятся во мнении, что редакция законопроекта значительно улучшилась. Теперь мяч на поле Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Не только от COVID-19 — вакцинацию хотят сделать обязательной?

Замечу сразу, что в законопроекте №4142 «О системе общественного здоровья» раздел о вакцинации, который вызвал столь бурное недовольство в обществе, изъяли совсем. Почему убрали? Для того, чтобы закон был проголосован в ВР, ведь в нем «много важного и кроме вакцинации», как отметил инициатор законопроекта, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Мол, тема вакцинации всегда была непростой в нашей стране, а с приходом пандемии стала особенно болезненной.

По словам Радуцкого, вопросы вакцинации будут регулироваться нормами действующего закона, другими словами, в ближайшее время вряд ли что-то изменится. В то же время изъятые новеллы о вакцинации планируют перенести в другой закон — «О защите населения от инфекционных болезней». Напомним

эти новшества. Законопроект №4142 предлагал в обязательном порядке вакцинировать население в двух случаях: для получения разрешения на

посещение учебного заведения и для представителей некоторых профессий. Как замечают эксперты, это не является чем-то новым. Правила приема детей в образовательные учреждения, при которых ребенка не допускают к занятиям без медкарты с прививками, действуют в Украине уже немало лет. Исключение — дети, которые не прошли плановую иммунизацию по состоянию здоровья. Мол, эти нормы перенесены в законопроект №4142 (статья 32) из закона 2000-го года «О защите населения от инфекционных болезней» (статья 15). То же самое и со статьей о представителях некоторых профессий, перечень которых Кабинет министров Украины утвердил еще в 2001 году.

Что же предлагалось нового? Расширение списка инфекций, против которых необходимо прививаться (добавляется вакцинация от пневмококка). К слову, включение этой прививки в Календарь вакцинации многие ждали). Среди новелл — упрощение процедуры вакцинации. Сегодня необходимо предоставить письменное разрешение, а законопроект предлагает отменить эту норму и заполнять документы только в случае, если пациент отказывается прививаться. Тогда врач составляет соответствующий акт о том, что человек осознает все риски при отказе от иммунизации. Некоторые юристы не видят в законопроекте «принудительной вакцинации» и, тем более, законопроект не предполагает «изъятия имущества» у невакцинированных украинцев.

В то же время в Главном научно-экспертном управлении, которое проводит экспертизу всех законопроектов, внесенных в Верховную Раду, считают полный запрет на посещение учебных заведений детям, не получившим профилактические прививки согласно Календаря вакцинации, недостаточно взвешенным решением. И напоминают, что согласно ст. 53 Конституции Украины каждому гарантируется право на образование, а полное общее среднее образование является обязательным.

«Крім того, звертаємо увагу на те, що відповідно до ч.ч. 3, 5 ст. 284

Цивільного кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі провадиться за її згодою (ч. 3). У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника (ч. 5). Проте щеплення не підпадає під дію ч. 5 цієї статті, саме визначення цієї медичної допомоги носить профілактичний характер», — говорится в выводе к законопроекту Главного научно-экспертного управления ВР.

Украину принято сравнивать с Европой. В большинстве европейских стран вакцинация не является обязательной, а национальные календари прививок носят характер рекомендации. В то же время высокий уровень охвата вакцинацией достигается благодаря доверию к системе здравоохранения и низкому уровню коррупции в этой сфере. Согласно соцопросам, уровень недоверия к Министерству здравоохранения Украины достигает 63%. По уровню коррупции Украина в 2020 году находилась на 126 месте из 198 стран. «Тому підвищення рівня щеплення населення потребує проведення комплексних заходів щодо підвищення довіри до системи охорони здоров’я України та проведення широкої цілеспрямованої просвітницької роботи, наукового обґрунтування основних засад формування переліку інфекцій, у тому числі, соціально небезпечних, проти яких передбачається планова імунопрофілактика», — говорится в тех же выводах к законопроекту.

А что с поствакцинальными осложнениями? В п. 41 ч. 1 ст. 1 законопроекта №4142 поствакцинальные осложнения определяются как «тяжелые и (или) устойчивые расстройства здоровья, вызванные применением иммунобиологических медицинских препаратов». Однако в документе отсутствуют положения о действенном правовом механизме возмещения вреда в случае возникновения таких поствакцинальных осложнений, в частности по вине производителя вакцины.

За рубежом подходы к решению этого вопроса разнятся. Например, в США функционирует специальная Национальная программа компенсации ущерба при вакцинации, курируемая Департаментом здравоохранения и социальных служб. В течение 2006-2018 г.г. было применено более 3,7 млрд доз вакцин, в течение этого периода компенсацию получил 5151 человек. В Швеции вопрос компенсаций решается путем страхования. Есть общенациональная страховая компания, основная задача которой — страхование поставщиков медицинских услуг, а конечными потребителями являются пациенты, получившие осложнения.

Есть также фармацевтическое страхование, осуществляемое за счет взносов компаний-участников.

По мнению экспертов, в представленном законопроекте целесообразно было бы предусмотреть механизм возмещения вреда в случае возникновения осложнений после прививок.

* * *

Еще раз напомню, что в законопроекте №4142 раздел о вакцинации пока убрали, однако новеллы планируют перенести в другой закон. В документе еще много сюрпризов. Например, в пояснительной записке говорится, что принятие данного проекта Закона не требует выделения дополнительных средств из Государственного бюджета. Хм, а вот Белый дом анонсировал 10-летний план готовности к пандемиям стоимостью 65,3 миллиарда долларов, который Джо Байден сравнил с миссией Аполлона на Луну. Похоже, Украина могла бы продавать идеи, как справляться с эпидемиями без денежных вложений.

Всемирная организация здравоохранения перевела «public health» на русский как «общественное здравоохранение». В Украине перевели как «общественное здоровье /громадське здоров'я». Надеемся, что в этом нет злого умысла.

Пока закон «О системе общественного здоровья» готовится ко второму чтению.

«Ракурс» обещает держать читателей в курсе.