Пропустили другу дозу COVID-вакцини. Починай все спочатку?

https://racurs.ua/ua/2959-propustyly-drugu-dozu-covid-vakcyny-pochynay-vse-spochatku.html

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Свыше 600 тысяч украинцев, согласно данным Минздрава, не пришли за второй дозой вакцины против COVID-19, хотя наступило время ее введения. Причины могут быть разные. Главный вопрос: что делать, если пропустил вторую прививку и чем это чревато?

Между первой и второй — оптимальный интервал

Напомним, что для каждой из двухдозовых вакцин от коронавируса (а это почти все вакцины, которые сегодня используются), есть рекомендованные интервалы между уколами.

В Украине вторую дозу COVID-вакцины рекомендуют вводить:

Comirnaty (производитель Pfizer/BioNTech) — через 21-28 дней после первой прививки;

Spikevax (Moderna) — 28 дней;

CoronaVac (Sinovac Biotech) — 14-28 дней;

Vaxzevria (AstraZeneca) — от 4 до 12 недель (самый широкий интервал на данный момент).

Как правильно считать дни до второй дозы? В абсолютном большинстве исследований день вакцинации считался нулевым днем. Первый день – день, следующий за днем вакцинации. Например, если рекомендованный интервал между дозами вакцин составляет 28 дней, а вы привились 2 ноября, то отсчет следует вести с 3 ноября, а за второй дозой прийти на 28-й день.

Почему у различных вакцин интервал между дозами также разный? Оптимальный временной промежуток ученые брали не с потолка, а в ходе исследований препаратов, тестируя, как правило, несколько схем. На начальном этапе изучали иммуногенность вакцины (способность вызывать иммунный ответ). Это и выработка различных антител, их способность нейтрализовать коронавирус, смотрели, есть ли специфические клетки и узнают ли они вирус с короной. Затем исследовалась эффективность вакцины, то есть степень реальной защиты препарата от коронавируса в обычной жизни, а не в лаборатории. На этом этапе уже дотошно подсчитывали, насколько меньше люди заражаются и болеют ковидом после вакцинации с тем или иным интервалом. В итоге выбирался оптимальный вариант из исследованных — достаточно эффективный, но в то же время не слишком длинный, ведь пандемия в разгаре и коронавирус не дремлет.

А если не соблюдать интервалы и прийти на вторую прививку, когда получится?

«Вторая доза: ее основная задача — доучить иммунную систему. Если мы выйдем за сроки, которые исследованы, мы не знаем, какая будет эффективность. Не будет побочных действий, вреда. Но мы теряем эффективность», — отвечает на этот вопрос кандидат медицинских наук, доцент Днепровского государственного медицинского университета Ольга Шварацкая.

Формирование иммунного ответа после прививки — это определенная последовательность реакций иммунной системы. Чтобы вся цепочка заработала, требуется время. Ускорить этот процесс затруднительно. Точно так же, как накачать красивый бицепс за неделю. Первая доза вакцины — ознакомительная, ее задача представить иммунной системе признаки вируса, которые нужно запомнить. Как фоторобот разыскиваемого убийцы. Это дает некую защиту, но, как правило, первые антитела не всегда эффективны, не все из них могут обезвредить коронавирус. Как утверждают специалисты, иммунная система с первого раза обычно не торопится сильно напрягаться и слишком надолго запоминать врага. Бывают исключения, когда возбудитель покажется уж очень опасным. Хороший пример — прививка от кори у детей. Вторую дозу делают через несколько лет после первой, а в детстве многих из нас одна доза считалась достаточной. А вот вторая доза вакцины от COVID-19 усиливает иммунный ответ, делает более живучим и точным. Качество иммунной защиты улучшается. Стрелок обучился и лучше попадает в цель, армия защитников также количественно выросла.

А если по каким-либо причинам человек не может прийти в назначенную дату второго укола? Здесь возникает множество вопросов: можно ли прийти на день или неделю раньше? А если на две недели позже? Может, вторую прививку вообще не делать?

«Раньше минимального рекомендованного интервала делать вторую дозу крайне нежелательно, пользы не будет. Один-два дня раньше – еще терпимо, но четыре – уже может быть критично, — объясняет Ольга Шварацкая. — Вреда тоже не будет (в плане какого-то ущерба для организма или каких-то там дополнительных побочных эффектов), но потеряется изрядная доля той эффективности, которую могла бы дать вторая доза».

Например, в США, есть четырехдневный «льготный период». То есть за день-два раньше минимального интервала со скрипом до вакцинации допускают. Однако если человек получил вторую прививку на 17-й день после первой дозы (или раньше) для Pfizer и на 24-й день (или раньше) для Модерны, то вторую дозу не засчитают, придется снова вакцинироваться уже по правилам.

CoronaVac — 14 или 28 дней?

Немало вопросов в отношении вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), где вилка рекомендованного интервала колеблется между 14 и 28 днями..Многие вакцины имеют стандартный интервал, когда коронавирус приутих и пандемия идет на спад, а также интервал для экстренного применения, когда нужно защитить большое количество людей как можно быстрее.

Как утверждают эксперты, разница в эффективности между экстренными и стандартными схемами для каждого отдельного человека не критична. 14 дней для CoronaVac — рекомендуемая схема экстренной вакцинации. В этом случае мы очень быстро получаем много защищенных, хотя и немного жертвуем качеством защиты для каждого отдельного человека, в то же время для популяции так выгоднее.

«А вот на индивидуальном уровне выгоднее прийти на вторую дозу CoronaVac через 28 дней, то есть по рутинной схеме. Но только конечно в период между дозами соблюдать все меры предосторожности. Потому что одна доза Коронавака не дает почти никакой защиты, в отличие от векторных и мРНК-вакцин, где одна доза уже хоть как-то эффективна», — советуют медики.

А если человек приходит на вакцинацию позже рекомендованного интервала? «Позже в принципе можно, но желательно уложиться в определенный срок, который может быть разный для разных вакцин. Для вакцин Pfizer и Модерна надо все-таки уложиться в 6-8 недель, АстраЗенека — 12 недель, CoronaVac — 28 дней», — разъясняет Шварацкая.

Откладывать вторую дозу для организма не вредно, но эффективность защиты меняется. Зачастую ее трудно спрогнозировать. То есть, какая-то защита будет, но какая — никто достоверно не знает.

Для опоздавших на вторую дозу есть и хорошая новость. По словам врача, максимального допустимого интервала между первой и второй дозами на данный момент нет. Другими словами, человек идет на вторую прививку, когда уж получилось. Заново вакцинироваться не нужно.

Переболел, когда можно вакцинироваться? По словам завотделом иммунизации ЦОЗ Минздрава Украины Александра Заики, допустимый интервал — три месяца (на этот срок вы можете также получить сертификат о выздоровлении). В Минздраве советуют делать вторую прививку не позже, чем через три месяца, но не раньше, чем 28 дней после перенесенной болезни.

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Итак, разумно не нарушать схему вакцинации, которую советует производитель. Она наиболее изучена и лучше всего позволяет предсказать эффективность от прививок. Если по каким либо причинам алгоритм нарушен, лучше сделать вторую дозу позже, чем никогда. Если же вы остановились на одной дозе, то защита будет значительно хуже по качеству и быстрее исчезнет.

Затягивать между дозами вакцинации не рекомендуют также из-за возможных технических сбоев. «Есть техническо-организационная составляющая. Я помню случай, когда один пациент не получил вторую дозу до 6 месяцев от первой, и электронная система учета начала распознавать ее как ошибочную и практически списала», — говорит глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Есть предположения, что среди тех, кто не пришел за второй дозой, могут быть и граждане, купившие первую прививку, а вот подделать вторую не решились. Для владельцев фальшивых COVID-сертификатов, которые опомнились и хотят привиться, придумали анонимную вакцинацию. Первый такой центр открылся на Закарпатье.

Напоследок немного статистики: по данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, на 17 ноября по крайней мере первую дозу вакцины получили 40% украинцев старше 18 лет.