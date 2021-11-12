Не вакцинацией единой: что не так с украинским COVID-сертификатом о выздоровлении

https://racurs.ua/2954-ne-vakcinaciey-edinoy-chto-ne-tak-s-ukrainskim-covid-sertifikatom-o-vyzdorovlenii.html

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Почему со справкой о наличии антител к коронавирусу я могу поехать в Австрию, а на работу попасть не могу? — задается логичным вопросом моя приятельница. История типична: переболела коронавирусной инфекцией несколько месяцев назад, к семейному врачу не обращалась. Несмотря на анонсируемую возможность получить COVID-сертификат о выздоровлении в «Дія», для многих наших сограждан этот документ, несмотря на перенесенное заболевание, будет недоступен.

COVID-сертификат о выздоровлении — объяснение Минздрава

Как заявили в Минздраве, в ближайшее время невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении. Документ действует 90 дней, предоставляет владельцу такие же права, как и сертификат о вакцинации — без ограничений позволит работать, посещать различные заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

На этом мед в бочке заканчивается. Во-первых, такой сертификат получат только те, кому врач поставил диагноз COVID-19. Об этом обязательно должна быть запись в электронной системе здравоохранения. То есть, если после получения положительного ПЦР-теста вы не обращались к семейному врачу, и он не внес данные в систему, скачать сертификат вы не сможете. Второй нюанс: документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году — еще больше запутывает переболевшего украинца Минздрав.

Новый COVID-сертификат будет двух видов: внутренний — для использования внутри страны в условиях «желтого» и «красного» уровней эпиднебезопасности; международный — для пересечения границы 45 стран, входящих в сеть е-здоровье ЕС (список стран Минздрав посоветовал смотреть здесь – https://bit.ly/3bCHedl).

Вопросов вокруг COVID-сертификатов о выздоровлении множество. Откуда взялись 90 дней действия? Ведь ранее Минздрав говорил о 180 днях (как и в большинстве стран). Если человек переболел до введения нового сертификата, такой документ ему недоступен? По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сгенерировать сертификат о выздоровлении смогут только те, кто переболел COVID-19 в последние 90 дней. Переболели раньше? Ну что ж, извините, пролетаете. Например, если вы подхватили коронавирус два месяца тому, ваш сертификат будет действовать месяц, а если83 дня назад, то всего 7 дней.

Настоятельная рекомендация от министра цифровой трансформации: если вы болеете коронавирусной инфекцией, проконтролируйте, чтобы семейный врач внес диагноз COVID-19 в электронную систему. Это архиважно, говорит Федоров и добавляет, что «Дія» всего лишь собирает информацию из медицинской информационной системы. Если там нет диагноза, то нет и сертификата о выздоровлении.

«На сегодняшний день у нас больше 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа — цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале «Дія» (через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения). Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год», — объясняет заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Антитела все же имеют значение

Как получить сертификат о выздоровлении тем, кто перенес ковид, но не обращался к врачу? В Украине таких немало, ведь попасть к терапевту — тот еще квест, а затем придется несколько часов провести в очереди на бесплатное ПЦР-тестирование. Нередки случаи, когда пациенты остаются без семейного врача — доктор переехал или поменял место работы. Найти нового для подписания декларации непросто, иногда приходится заглядывать в соседние районы. В некоторых странах решили эту проблему просто и логично. Доказать факт болезни можно, сдав тест на наличие нейтрализующих антител к SARS-CoV-2. В Украине алгоритма получения сертификата о выздоровлении таким путем нет и пока не предвидится.

Если посмотреть правила пересечения границы, даже страны ЕС признают справку от врача о наличии антител как доказательство перенесенной болезни. Например, Австрия, о которой упоминалось в начале статьи. Цитирую правила вьезда: «підтвердження про одужання після захворювання на COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней (а не 90, как в Украине!— Ред.), или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител не старше 90 дней), оформлена на английском или немецком языке» (информация tripadvisor.mfa.gov.ua).

Появляется все больше научных работ о защитном титре антител (речь идет об IgG) против COVID-19.Недавнее исследование эффективности вакцины AstraZeneca определяет 500 BAU/ml как высокий уровень защиты от COVID-19. Интересно, что Болгария для получения «зеленого сертификата» считает достаточным уровнем антител 150 BAU/ml. Почему в Украине такой подход игнорируется? Вот и получается оксюморон: со справкой о наличии антител можно попасть в ЕС, а на работу в Украине — нет.

По мнению многих экспертов, волна пандемии, бушующая сегодня в нашей стране, отличается от предыдущих тем, что ее можно было избежать, а цифры не выглядели бы столь драматично. Нынешняя волна — расплата за халатность одних и безразличие других. О грядущем цунами знали, а в Украине на складах лежали миллионы доз COVID-вакцин. Вместо гонки за безликими цифрами статистики по вакцинации, власть имущим в первую очередь стоило сделать все возможное, чтобы привить уязвимые группы населения.

К сожалению, «Дельта»-штамму удается чаще, чем другим вариантам, пробивать как естественный иммунитет переболевших, так и иммунный щит вакцинированных. Как заявляют в Минздраве: все переболевшие коронавирусной инфекцией на 28-й день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 (методом ПЦР или определения антигена вируса SARS-CoV-2) могут безопасно вакцинироваться. Конечно же, могут. Но если человек пока решил воздержаться от вакцинации, у него должен быть выбор. Тем более, что переболевшие ковидом не являются приоритетной группой для вакцинации. У нас этот факт постоянно замалчивается, что еще больше снижает порог доверия к государству. Вакцинация действительно работает, просто прививки никогда не были единственным рецептом от эпидемий. Нынешняя пандемия — не исключение.