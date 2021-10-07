https://racurs.ua/2941-infekcionist-o-covid-19-antitela-snijautsya-so-vremenem-eto-normalno.html

Ракурс

В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни. Дельта-штамм вовсю хозяйничает на территории нашей страны. Для кого «дельта» особенно опасен и насколько тяжелая осень нас ждет?

«Дельта» — мутант с особенностями

«Дельте» (его еще называют индийским штаммом) удается заражать людей на 60% успешнее своего предшественника — альфа-варианта (британского). В то же время «британец» инфицировал на 50% лучше, чем предыдущие версии SARS-CoV-2. Из-за выдающихся способностей к заражению «дельта» вытесняет своих родственников-конкурентов там, где появляется. Одна из причин повышенной заразности — большое число вирусных частиц в верхних дыхательных путях инфицированных (значительно больше, чем у предшественников). Из-за возникших мутаций в шиповидном белке, с помощью которого коронавирус прикрепляется к нашим клеткам, мутант может уходить от иммунного ответа (как естественного, так и поствакцинального).

Вакцинация и «дельта»: кто кого

Хорошая новость в том, что эффективность вакцинации против госпитализации, тяжелых случаев и смерти остается высокой и для варианта «дельта». Однако в последнее время появляются новые свидетельства возможного снижения эффективности ковид-вакцин не только против заражения, но и против госпитализации. Исследование, проведенное в США среди жителей домов престарелых, показало, что защита вакцин Comirnaty (Pfizer) и Spikevax (Moderna) для полностью вакцинированных в период до прихода «дельты» составляла 75%, но снизилась до 53% во время распространения нового мутанта. Кроме того, недавние исследования в тех же США также показали, что эффективность вакцин от госпитализации ниже у людей 65+.

Антитела падают, но защищают

У большинства людей, инфицированных коронавирусом, вырабатываются антитела. Риск повторного заражения при «дельте» является низким, хотя и более высоким по сравнению с ранее циркулирующим альфа-штаммом.

В последнее время стало модным мериться не тем, чем раньше, а именно антителами — после перенесенного заболевания или вакцинации. И если со временем уровень антител падает, человек огорчается, считая себя незащищенным.

«Антитела снижаются со временем — это нормально, — говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. А.Богомольца, профессор Ольга Голубовская. — Президент Европейской федерации иммунологических обществ (EFIS) Андреас Радбрух (Andreas Radbruch) написал в Nature по этому поводу статью. Антитела не могут быть постоянно на пиковом уровне, как в разгар заболевания. Появляются публикации о том, что иммунитет к SARS-CoV-2 держится, как правило, до 12 месяцев».

«В большинстве случаев уровни антител снижаются через шесть месяцев, но остаются более или менее постоянными на уровне примерно от 10 до 20% от максимального значения реакции на вакцинацию или острую инфекцию, — пишет Андреас Радбрух в своей статье. — Но это уровень, который по-прежнему защищает человека. Иммунная система умна и делает все, что нужно. Как иммунолог, я поддерживаю вакцинацию, но неоправданно частая вакцинация также может привести к побочным эффектам, которые в настоящее время неизвестны из-за относительно короткого времени наблюдения».

Другими словами, титр антител после болезни не может быть таким же, как в острый период коронавирусной инфекции. Но это вовсе не означает, что мы не защищены. К тому же не только антитела вступают в «игру», это также Т-клеточный иммунитет, который измерить сложнее.

«Например, у докторов ковидных отделений, у некоторых людей мы наблюдаем вдруг повышение титров антител после первоначального снижения, видимо, за счет субклинического инфицирования, — объясняет Ольга Голубовская. — Поэтому еще раз хочу напомнить: необходимо концентрироваться на вакцинации неиммунных, не болевших людей из групп риска. Их по-прежнему очень много. И они должны быть защищены.

Если человек только переболел и работает в школе, а его заставляют делать прививку, на мой взгляд, это совершенно неоправданно. Это то, что формирует антивакцинальные настроения. Главная задача врача — не навредить больному как лечением, так и другими вмешательствами. Я по-прежнему являюсь противником массовой вакцинации переболевших, по крайней мере, в первые шесть месяцев».

После вакцинации будьте осторожны!

Полностью вакцинированные люди, особенно с сопутствующими заболеваниями и факторами риска, в ближайшие месяцы могут быть более уязвимыми, учитывая повышенную вероятность заражения вариантом «дельта». Сейчас идет рост заболеваний COVID-19, поэтому всем нам — неважно, вакцинированные или нет, есть антитела или нет, — врачи настоятельно рекомендуют продолжать использовать маски в условиях скопления людей, не забывать о физическом дистанцировании и чаще мыть руки.

«Врачи должны предупреждать: если человек сейчас вакцинируется, он должен какое-то время еще больше себя защищать. При возможности лучше вообще на неделю изолироваться от контактов. Чтобы не было истории «вакцинировался — и тут же заболел», подогревая в том числе антивакцинальные кампании. Об этом мало говорят, но это важно», — советует инфекционист.

Какая вакцина лучше защищает от инфицирования «дельтой»?

«Мы все еще только изучаем, — говорит Ольга Голубовская. — Я не приемлю категоричности в этом вопросе. CoronaVac, как и любая другая вакцина, может не защищать от заражения, но иммунитет формируется ко всем компонентам коронавируса. Пока что я не вижу поступления проиммунизированных этой вакциной больных в стационар. Это моя личная точка зрения, и я не претендую на то, что она единственно правильная».

Какой прогноз заболеваемости COVID-19 в Украине?

«Мы зашли в процесс чуть позже Европы, поэтому идем только в рост, — отвечает инфекционист. — Думаю, октябрь-ноябрь будут самыми тяжелыми. Надеюсь, к середине декабря должен намечаться спад».