https://racurs.ua/ua/2941-infekcionist-pro-covid-19-antytila-znyjuutsya-z-chasom-ce-normalno.html

Ракурс

В Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Дельта-штам щосили господарює на території нашої країни. Для кого «дельта» особливо небезпечний і наскільки важка осінь чекає на нас?

«Дельта» — мутант з особливостями

«Дельті» (його ще називають індійським штамом) вдається заражати людей на 60% успішніше за свого попередника — альфа-варіанта (британського). При цьому «британець» інфікував на 50% краще, ніж попередні версії SARS-CoV-2. Завдяки видатним здібностям до зараження «дельта» витісняє своїх родичів-конкурентів там, де з’являється. Одна з причин підвищеної заразності — велика кількість вірусних частинок у верхніх дихальних шляхах інфікованих (значно більше, ніж у попередників). Через виниклі мутації в шиповидному білку, з допомогою якого коронавірус прикріплюється до наших клітин, мутант може уникати імунної відповіді (як природної, так і поствакцинальної).

Вакцинація і «дельта»: хто кого

Гарна новина в тому, що ефективність вакцинації проти госпіталізації, тяжких випадків і смерті залишається високою і для варіанта «дельта». Однак останнім часом з’являються нові свідчення можливого зниження ефективності ковід-вакцин не лише проти зараження, а й проти госпіталізації. Дослідження, виконане в США серед мешканців будинків престарілих, показало, що захист вакцин Comirnaty (Pfizer) і Spikevax (Moderna) для повністю вакцинованих у період до приходу «дельти» становив 75%, але знизився до 53% під час поширення нового мутанта. Крім того, недавні дослідження в тих же США також показали, що ефективність вакцин від госпіталізації нижча у людей 65+.

Антитіла падають, але захищають

У більшості людей, інфікованих коронавірусом, виробляються антитіла. Ризик повторного зараження при «дельті» є низьким, хоча й вищим порівняно з альфа-штамом, який циркулював раніше.

Останнім часом стало модним мірятися не тим, чим раніше, а саме антитілами — після перенесеного захворювання або вакцинації. І якщо з часом рівень антитіл падає, людина засмучується, вважаючи себе незахищеною.

«Антитіла знижуються з часом — це нормально, — каже завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. О.Богомольця, професорка Ольга Голубовська. — Президент Європейської федерації імунологічних товариств (EFIS) Андреас Радбрух (Andreas Radbruch) написав у Nature з цього приводу статтю. Антитіла не можуть бути постійно на піковому рівні, як у розпал захворювання. З’являються публікації про те, що імунітет до SARS-CoV-2 тримається, як правило, до 12 місяців».

«У більшості випадків рівні антитіл знижуються через шість місяців, але залишаються більш-менш постійними на рівні приблизно від 10 до 20% від максимального значення реакції на вакцинацію або гостру інфекцію, — пише Андреас Радбрух у своїй статті. — Але це рівень, що, як і раніше, захищає людину. Імунна система розумна і робить усе, що потрібно. Як імунолог, я підтримую вакцинацію, але невиправдано часта вакцинація також може спричинити побічні ефекти, які на сьогодні невідомі через відносно короткий час спостереження».

Іншими словами, титр антитіл після хвороби не може бути таким самим, як у гострий період коронавірусної інфекції. Але це зовсім не означає, що ми не захищені. До того ж не лише антитіла вступають у «гру», це також Т-клітинний імунітет, який виміряти складніше.

«Наприклад, у докторів ковідних відділень, у деяких людей ми спостерігаємо раптом підвищення титрів антитіл після початкового зниження, мабуть, за рахунок субклінічного інфікування, — пояснює Ольга Голубовська. — Тому ще раз хочу нагадати: необхідно концентруватися на вакцинації людей із груп ризику, які є неімунними і не хворіли. Їх, як і раніше, дуже багато. І вони мають бути захищені.

Якщо людина тільки перехворіла і працює в школі, а її змушують робити щеплення, на мій погляд, це абсолютно невиправдано. Це те, що формує антивакцинальні настрої. Головне завдання лікаря — не нашкодити хворому як лікуванням, так і іншими втручаннями. Я, як і раніше, є противником масової вакцинації перехворілих, принаймні у перші шість місяців».

Після вакцинації будьте обережні!

Повністю вакциновані люди, особливо із супутніми захворюваннями і факторами ризику, в найближчі місяці можуть бути більш уразливими, з огляду на підвищену ймовірність зараження варіантом «дельта». Зараз іде зростання захворювань на COVID-19, тому всім нам — неважливо, вакциновані чи ні, є антитіла чи ні, — лікарі наполегливо рекомендують і надалі використовувати маски в умовах скупчення людей, не забувати про фізичне дистанціювання і частіше мити руки.

«Лікарі мають попереджати: якщо людина зараз вакцинується, вона мусить якийсь час іще більше себе захищати. За можливості краще взагалі на тиждень ізолюватися від контактів. Щоб не було історії «вакцинувався — і тут же захворів», підігріваючи в тому числі антивакцинальні кампанії. Про це мало говорять, але це важливо», — радить інфекціоністка.

Яка вакцина краще захищає від інфікування «дельтою»?

«Ми все ще тільки вивчаємо, — каже Ольга Голубовська. — Я проти категоричності в цьому питанні. CoronaVac, як і будь-яка інша вакцина, може не захищати від зараження, але імунітет формується до всіх компонентів коронавірусу. Поки що я не бачу надходження проімунізованих цією вакциною хворих до стаціонару. Це моя особиста точка зору, і я не претендую на те, що вона єдино правильна».

Який прогноз захворюваності на COVID-19 в Україні?

«Ми зайшли в процес трохи пізніше за Європу, тому йдемо тільки в зростання, — відповідає інфекціоністка. — Вважаю, жовтень-листопад будуть найважчими. Сподіваюся, до середини грудня має намічатися спад».