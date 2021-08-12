Как ветрянка: плохие и хорошие новости о Дельта-эпидемии

https://racurs.ua/2914-kak-vetryanka-plohie-i-horoshie-novosti-o-delta-epidemii.html

Ракурс

"Благодаря выдающимся способностям к заражению, «Дельта»-штамм коронавируса вытесняет все конкурирующие варианты с тех территорий, куда приходит. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине на 5 августа насчитывалось почти 150 человек, инфицированных «Дельтой». Это означает, что коронавирус-мутант уже циркулирует на территории нашей страны. Не за горами время, когда он станет здесь хозяином.

«Дельта»-штамм насколько крут, что я скоро начну болеть за него, а не за человечество», — с юмором реагируют в соцсетях на устрашающие сообщения в СМИ. Насколько на самом деле опасен «Дельта» и как от него уберечься?

«Можно сказать, что у нас новая эпидемия, настолько «Дельта»-штамм отличается от предшественников, изменились даже симптомы», — говорит молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Особенно заразен и опасен?

«Дельта» (B.1.617.2) — так называется этот штамм в филогенетической классификации разновидностей коронавируса. Впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, отсюда и первое название — «индийский штамм». Уже в мае 2021-го Всемирная организация здравоохранения присвоила этому варианту статус «вызывающего беспокойство».

Особую тревогу вызывает невероятная заразность «Дельты». «Индиец», по оценкам британских ученых, заражает людей на 60% успешнее своего предшественника — альфа-штамма («британского»). В свою очередь, «британец» также не лыком шит, — этот вариант на 50% лучше инфицирует, чем предыдущие версии SARS-CoV-2. Из-за своей незаурядной способности к заражению «Дельте» удается вытеснять родственников-конкурентов. По предварительным оценкам ученых, по заразности он сравним с ветрянкой. А вот у предшественников этот параметр находился на уровне привычной ОРВИ или полиомиелита. Ветряная оспа — высокозаразная инфекция. Кто из нас не знает: если в детском саду появляется ребенок с ветрянкой, то непривитые или не болевшие ранее заражаются практически все.

Одна из причин недюжинной заразности — огромное число вирусных частиц в верхних дыхательных путях инфицированных. Китайские ученые обнаружили, что в носоглотке заболевшего «Дельтой» в 1000 раз больше вирусных частиц, чем у зараженных другими штаммами. Другими словами, у коронавируса произошли мутации, в результате которых «индиец»-паразит, попав в наши клетки, размножается во много раз эффективнее.

Еще одна плохая новость — COVID-19 ускоряется. Китайские ученые высчитали среднее время от заражения до проявления симптомов (инкубационный период) для «Дельта»-штамма. Если во время вспышки в Ухане инкубационный период составлял в среднем 5,2 суток, то теперь он сократился до 4,4 суток. Один инфицированный заражает следующего за пугающие 2,9 дня (сравните: в начале 2020 года с исходным вариантом коронавируса это время составляло около 5,7 дня). То есть «индиец» динамичнее, заболевание развивается быстрее. Это важно для ответа на вопрос «где вы заразились?», для эпидрасследований и выявления кластеров.

«Дельта» утяжеляет COVID-19? «Помимо «ускорения» болезни, похоже, «Дельта»-штамм влияет и на ее тяжесть, — считает Ирина Якутенко. — Наверняка утверждать это пока нельзя, но данные сразу из нескольких стран указывают, что «Дельта»-штамм отличает не только рекордная заразность, но и повышенная патогенность».

По словам молекулярного биолога, людям, подхватившим B.1.617.2 в Канаде и Шотландии, чаще требовалась врачебная помощь, чем тем, кто заболевал ковидом во времена доминирования других вирусных вариантов. В Сингапуре госпитализированным с «Дельтой» с большей вероятностью требовалась кислородная поддержка, а их шансы попасть в реанимацию и умереть были выше, чем у тех, кого привозили в больницу с альфа- или бета-штаммами.

Кроме того, есть данные, что COVID-19, вызванный «Дельтой», развивается быстрее. Если раньше у пациентов, которые попадали в больницу, ухудшение начиналось спустя примерно неделю после начала симптоматики, то теперь это время часто сокращается до нескольких дней.

Еще одна неприятная черта нынешней «Дельта»-эпидемии — существенно больший процент молодежи среди госпитализированных. «Если в конце января более половины тех, кто попадал с ковидом в больницу в США, составляли люди старше 65 лет, то сейчас эта категория дает только четверть всех госпитализированных. При этом 41% пациентов — люди от 18 до 49 лет. В январе их было всего 22%. Связана ли эта диспропорция с тем, что в США и Европе среди нестарых людей заметно выше доля непривитых, или же с особой любовью B.1.617.2 именно к молодым, пока неясно», — отмечает И.Якутенко.

«Дельта» изменил симптомы COVID-19. С предыдущими версиями тройка самых характерных симптомов коронавирусной инфекции выглядела так: кашель, температура и потеря обоняния. В Украине, где ПЦР-тестирование не всегда доступно, главным ориентиром для подозрения на ковид стала именно аносмия. Не ощущаешь запахи — изолируйся, сиди дома. А вот при «Дельте» обоняние пропадает гораздо реже. Подхватившие «Дельта»-вариант обычно жалуются на головную боль, боль в горле (першение), температуру и насморк. Согласитесь, такие симптомы куда больше похожи на обычную простуду. И в этом кроется опасность: заболевший ковидом, полагая, что заразился будничным ОРВИ, идет на работу, встречается с друзьями.

Как понять, что это именно коронавирусная инфекция? Купите в аптеке быстрые тесты на антиген (не путать с тестами на антитела), — советуют европейские врачи. Эти тесты определяют наличие вирусных белков в ваших мазках из носа. Купите и держите дома. К слову, в ЕС такие тесты стоят около 3 евро, в Украине, увы, цены повыше.

Посмотрите на Израиль! Вакцины не работают?

Кто из нас не читал пугающие новости о том, что «Дельта» сделал вакцины неэффективными? Уникальные способности «Дельта»-штамма не могли не сказаться на его взаимоотношениях с вакцинами. Так называемые real life data, то есть данные о том, как вакцина работает при массовом применении, а не в ходе клинических испытаний, показывают: «Дельта» способен заражать привитых чаще, чем предыдущие штаммы.

Ученые объясняют это следующим образом: часть антител, выработанных у привитых, перестают «видеть» измененный спайк-белок «Дельты». Как результат, при попадании коронавируса имеющейся защиты оказывается недостаточно для того, чтобы сразу подавить размножение вирусных частиц.

Есть и хорошая новость: заболевшие привитые очень редко попадают в больницу. Во-первых, у таких инфицированных имеется достаточно много рабочих антител, не позволяющих коронавирусу размножаться слишком быстро. Во-вторых, в ходе болезни иммунная система налаживает выпуск более специфичных антител.

Что происходит в Израиле? В стране — лидере по COVID-вакцинации происходит рост заболеваний. В Израиле говорят, что реальная эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против «Дельты» составляет 64%. В клинических испытаниях эффективность этой вакцины составляла 95%. Если посмотреть на Канаду, здесь полный курс мРНК-вакцинации дает 87% защиты против «Дельты», в Англии — 87,9%. Почему в Израиле эффективность вакцины «в полях» так упала?

«Скорее всего, дело в том, что в Израиле правительство делает не первый раз одну и ту же ошибку. После жестких локдаунов и видимого улучшения ситуации там все резко открывается. Практически как до пандемии. Такая политика приводит к немедленному росту заболеваемости. Другие страны на фоне продолжающейся вакцинной кампании не отпускают все ограничения, поэтому там рост заболеваемости незначительный. В Израиле на сегодняшний день менее 70% населения полностью привито. То есть более 30% людей защищены частично (одной дозой) или не защищены совсем. Это много. Это хорошая кормовая база для коронавируса. Эти люди начинают заражаться», — разъясняет биолог.

Так все же, насколько хорошо защищают вакцины от «Дельты»? «Вакцины защищают. Их эффективность остается крайне высокой в отношении тяжелого течения и госпитализации. Другими словами, если вакцинированные все же инфицируются «Дельтой», они очень редко попадают в больницы. Защита от заражения также достаточно высока, особенно при соблюдении ограничительных мер — масок и дистанции. В США оценивали процент прорывных инфекций (когда уже был «Дельта»), — он составил 0,04. То есть всего лишь 0,04% из всех зараженных — это привитые», — приводит статистику Ирина Якутенко.

С «Дельтой» забудьте об «уникальном» иммунитете

На сегодняшний день пока нет волшебной таблетки, которая может защитить от COVID-19. Все, что у человечества есть и хорошо работает, — это COVID-вакцинация вместе с социальной дистанцией и ношением масок. Некоторые люди не спешат вакцинироваться, считая себя «уникумами», — несмотря на пандемию, они не заразились коронавирусом. Если вам удалось не заболеть ковидом за все время пандемии, не надейтесь, что вы устоите против «Дельты».

«Есть люди, считающие, что у них имеется генетически обусловленный иммунитет к коронавирусу. Забудьте об этом! Если вы не подцепили предыдущие штаммы, это не гарантирует, что вы не заразитесь «Дельтой». Ведь у зараженного гигантская концентрация вирусных частиц в носоглотке. Соответственно, даже при разговоре, смехе, кашле на вас попадает столько вируса, что вероятность не заболеть стремится к нулю», — говорит биолог.

Что делать на пороге нового витка пандемии? «Встречаться с новыми штаммами вируса надо, имея иммунитет, — считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. А.Богомольца, профессор Ольга Голубовская. — Гуморальный иммунитет после болезни, по данным ряда исследований, длится не менее 11 месяцев, приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска. Пока еще все относительно спокойно, вакцинируйтесь и довакцинируйтесь, кто уже получил первую дозу».

По словам инфекциониста, в течение первой недели после вакцинации надо усиливать средства индивидуальной защиты из-за уязвимости к инфицированию, особенно если вы привились в период интенсивного роста заболеваемости. Избегайте людных мест, носите маски. Не забывайте о правильном питании и полноценном сне, — дайте возможность иммунной системе хорошо поработать.