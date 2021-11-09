Вакцинировался, но заболел COVID-19: как «Дельта» прорывает защиту и что с этим делать

https://racurs.ua/2953-vakcinirovalsya-no-zabolel-covid-19-kak-delta-proryvaet-zaschitu-i-chto-s-etim-delat.html

Ракурс

«Дельта» снижает защиту привитых не только от инфицирования, но и от смерти при COVID-19 — таковы свежие данные, полученные в США на основании большого исследования, опубликованного в журнале Science. Насколько упала эффективность COVID-вакцин и что с этим делать? Подробнее об этом расскажем ниже (спойлер: особенно пострадала защита у одной из вакцин). А пока давайте вспомним, чем опасен штамм коронавируса «Дельта».

«Дельта». Причем здесь ветрянка?

Впервые этот вариант коронавируса обнаружили в Индии в октябре 2020 года, отсюда и первое название — «индийский». B.1.617.2 («Дельта») — так называется штамм в классификации разновидностей коронавируса. Уже в мае 2021-го Всемирная организация здравоохранения присвоила B.1.617.2 статус «вызывающего беспокойство».

«Дельта»-вариант коронавируса известен незаурядными способностями к заражению, поэтому он довольно легко вытесняет своих сородичей-конкурентов. По контагиозности (способности передаваться от больных людей здоровым) ученые сравнили «индийца» с ветрянкой. Пока эти данные предварительные, но, как говорится, «вызывают беспокойство». В то время как штаммы-предшественники по этому параметру можно поставить рядом с банальной ОРВИ либо полиомиелитом. Не секрет, что ветряная оспа — очень заразная инфекция. Один-единственный ребенок с ветрянкой в детсаду подобен биологическому оружию и может заразить буквально всех непривитых или не болевших ранее. В чем причина чрезвычайной контагиозности «Дельты»? В верхних дыхательных путях инфицированных «живет» огромное количество вирусных частиц. Благодаря мутациям, «Дельта»-коронавирус научился размножаться в наших клетках во много раз эффективнее.

Еще одна плохая новость — при заражении «Дельта»-штаммом инкубационный период (время от заражения до проявления симптомов) уменьшается. Один инфицированный может заразить следующего за 2,9 дня (сравните: в начале 2020 года с уханьским вариантом коронавируса этот период составлял 5,7 дня). Больше подробностей о «Дельта»-эпидемии можно узнать из этой статьи.

Вакцины защищают или не очень?

Ни одна вакцина не дает 100-процентной гарантии, что вы не заболеете. COVID-вакцины — не исключение. Случаи заболеваний после вакцинации называют «прорывными» инфекциями, вирус пробивает защитный барьер вакцины. Согласно CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США), «прорывная» инфекция определяется как обнаружение РНК или антигена SARS-CoV-2 в респираторном образце, взятом через ≥14 дней после получения всех рекомендуемых доз вакцин против COVID-19.

Обратите внимание: прорывная инфекция не обязательно означает, что у человека появляются симптомы и он чувствует себя больным. Почти треть случаев прорыва, о которых сообщалось в CDC, были бессимптомными.

Прорывные инфекции сегодня встречаются чаще, чем предполагалось ранее. Считается, что их число увеличивается из-за преобладания варианта «Дельта», к тому же вакцинальный щит от коронавируса также снижается со временем.

Красноречивый пример этого явления наблюдается в Израиле, где, несмотря на успешную общенациональную кампанию по вакцинации населения, высокие уровни передачи варианта «Дельта» привели к возобновлению вспышки в середине июня 2021 года. По этой причине в июле 2021-го Израиль разрешил бустеры вакцины Pfizer-BioNTech для взрослых старше 60 лет, а затем и для 50+ в августе 2021 года. Уровень инфицирования и тяжелых заболеваний впоследствии снизился у тех, кто получил ревакцинацию.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) санкционировало бустеры вакцины Pfizer-BioNTech для пожилых (возраст ≥ 65 лет) и взрослых из групп повышенного риска в сентябре 2021, а в октябре были разрешены бустеры для вакцин Moderna и Janssen.

Что показало исследование?

Вернемся к результатам, полученным учеными в США на основании ретроспективного исследования почти 800 тысяч человек в медицинской сети Администрации ветеранов с февраля по октябрь 2021 года (опубликовано в Science).

Защита от инфицирования у привитых Pfizer по сравнению с теми, кто не получил прививки, уменьшилась с 87% в марте до 45% в сентябре. Для Moderna эти цифры соответственно 89% и 58%. Больше всего пострадала защита у однодозовой вакцины Janssen (производства компании Johnson&Johnson) — 13,1%. Схожие цифры были получены и в других исследованиях, что стало обоснованием для введения бустерных доз в некоторых странах.

В то же время защита от смерти при «прорывных» инфекциях (инфицировании после прививок) во время «Дельта»-волны оказалась несколько меньше, чем известные нам 95-96%, особенно для лиц преклонного возраста.

Итак, согласно исследованию, во время «Дельта»-волны с июля по октябрь эффективность защиты от смерти после вакцинации Pfizer для людей моложе 65 лет составляла 84,3%, старше 65 лет — 70%. Для Moderna — 81,5% и 75,5%, для Janssen 73% и 52,2% соответственно.

Напомню, в Украине из препаратов, вошедших в исследование, прививают вакцинами Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Moderna (буквально на днях в нашу страну поступило почти 3 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX). Что касается Janssen (векторная вакцина от Johnson & Johnson), она зарегистрирована в Украине еще в июле 2021 года, однако препарат массово не завозят, а привиться им удалось совсем немногим.

Красная зона карантина заставила многих украинцев искать именно эту вакцину, ведь Janssen, в отличие от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac, однодозовая и позволяет оперативно получить сертификат о вакцинации, открывающий двери общественного транспорта, фитнес- и торговых центров, кафе и кинотеатров. Увы, но несмотря на одобрение Janssen в Украине, вакцину не покупали за средства государственного бюджета и не получали как гуманитарную помощь. Как заявляли в Минздраве, наша страна не планирует закупать этот препарат из-за ограниченного производства. Поэтому вакциной Janssen в Украине привились преимущественно жители Закарпатской области. Летом венгерское правительство разрешило вакцинировать граждан, проживающих на приграничных территориях соседних стран, дабы усилить защиту от эпидемии вдоль венгерской границы.

Если говорить о бустерных дозах, их в Украине пока не предлагают, а в ближайшее время планируют рекомендовать только людям с иммунодефицитными и иммуносупрессивными состояниями.

Что с этим делать?

Несмотря на не очень хорошие новости, эффективность вакцин против смертельных исходов все равно довольно высокая. Вакцины работают, а после внедрения бустеров показывают еще лучшие результаты. Эффект от заражения также есть, и это опровергает утверждение скептиков, что вакцинация совсем не работает как противоэпидемическая мера. Вакцинация работает, просто прививки никогда не были единственным рецептом от эпидемий. Нынешняя пандемия — не исключение.

«Защита путем одной массовой вакцинации, даже двухдозовой, чрезвычайно важна, но недостаточна для сохранения здоровья людей и эффективной работы медицинской системы, — считает доктор медицинских наук, кардиолог Екатерина Амосова. — По крайней мере, во время «Дельта-волны». Одна только вакцинация, даже массовая, не позволяет обойтись без действенных, то есть неформальных защитных мер, как индивидуальных, так и общественных. Это маски, дистанция, мытье рук и вентиляция. И они должны касаться всех, в том числе полностью вакцинированных».

Вакцинированные могут заболеть COVID-19, но есть существенные отличия в течении заболевания для привитых и непривитых. По словам семейного врача Дарьи Дмитриевской, если невакцинированные могут попасть в больницу и нуждаться в кислороде, то для вакцинированных это иногда неприятная, но чаще всего не столь страшная болезнь. Может быть и температура, слабость, насморк, ломота, но, как привычное ОРВИ, эти симптомы не приводят к нарушению дыхания или другим осложнениям.

По словам врача-анестезиолога Раздельнянской центральной районной больницы Ивана Черненко, нынешняя волна пандемии намного тяжелее, чем предыдущая. Почти все пациенты больницы нуждаются в кислороде. О том, как в COVID- реанимациях врачам приходится экономить кислород, «Ракурс» писал.

«К сожалению, люди не провакцинировались, и мы получили вот такую пиковую нагрузку. Стационар забит, все места заняты», — говорит врач, призывая вакцинироваться.

«Исследования утверждают, что привитые пациенты передают инфекцию меньшему количеству людей в течение более короткого времени, и это заметно. А если вокруг такого больного также вакцинированные люди, то удается избежать массовых вспышек в коллективах, которые происходили регулярно в предыдущих волнах», — отмечает Дарья Дмитриевская.

В CDC рекомендуют вакцинированным людям продолжать соблюдать карантинные правила:

носить маски в помещениях, особенно если кто-то из родных имеет ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания;

в случае появления симптомов вакцинированным людям также следует тестироваться;

тестироваться через 5-7 дней после близкого контакта с человеком с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19;

пойти на изоляцию на 10-14 дней при подтверждении COVID-19.

Что повышает вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации

Большое количество коронавируса, циркулирующего в обществе. Вероятность выше при тесных контактах, например, на рабочем месте, вечеринке, ресторане или тесном спорт-зале. Прорывные инфекции также более вероятны среди медицинских работников, которые часто контактируют с инфицированными пациентами.

Иммунный ответ у пожилых людей после вакцинации менее устойчив, поэтому шансы на прорыв инфекции повышаются с возрастом. Среди прорывных случаев, согласно CDC, 75% произошли у пациентов в возрасте 65 лет и старше.

Иммунодефициты, наличие сопутствующих заболеваний (повышенное артериальное давление, диабет, болезни сердца, хронические заболевания почек и легких, онкологические заболевания и т.д.) помогают коронавирусу прорваться через защитный барьер вакцины и могут привести к тяжелой форме COVID-19.

По мнению пульмонолога, кандидата медицинских наук Марины Корчинской, важен не сам факт наличия хронического заболевания. Пациенты, которые держат свою болезнь в узде (например, регулярно принимают препараты от повышенного давления), то есть компенсируют хроническое заболевание, справляются с ковидом намного лучше, чем те, кто этого не делает.

Ничто лучше не поднимает наш иммунитет, чем здоровый образ жизни. Об этом постоянно твердят, но рецепт не так-то прост — он требует усилий. Переутомление, хроническая усталость приводят к тому, что человек становится более уязвимым к инфекциям. Поэтому в период сезонных простуд и эпидемий нужно больше отдыхать, высыпаться и, главное, дистанцироваться от источника инфекции. И прививаться. Вакцинация у некоторых людей создает иллюзию неуязвимости. Помните, что это не билет в бессмертие, но значительно более высокие шансы не заболеть, не попасть в стационар, не зависеть от подачи кислорода, не умереть в конце концов. Напомню, что иммунитет формируется в среднем через 14 дней после второй дозы прививки.