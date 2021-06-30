https://racurs.ua/2889-osennyaya-volna-pandemii-budet-kak-podgotovitsya-sovety-vracha-pulmonologa.html

Ракурс

Накроет ли осенью Украину очередной волной COVID-19, об ошибках семейных врачей и как поднять иммунитет и подготовиться к очередному витку пандемии «Ракурс» спросил у пульмонолога медицинского центра «Докос Медикал», кандидата медицинских наук Марины Корчинской.

Напомним, что из первой части интервью можно узнать много полезной информации: о том, как лечатся постковидные изменения в легких, почему врачи занимаются «футболом», когда терпеть не стоит, и почему картинка на КТ — еще не вердикт, а также о многом другом.

— Марина Николаевна, осенью многие эксперты предсказывают новый виток пандемии. По вашему мнению, накроет ли Украину очередной волной?

— А почему не будет новой волны? Индийский штамм продемонстрировал большую вирулентность. Вакцины защищают от «Дельта»-штамма, но есть единичные случаи заболеваний и среди полностью вакцинированных. Эти случаи произошли не в Украине, поэтому была возможность идентифицировать штамм — обнаружили индийский. Любая вакцина на 100% не защищает от инфицирования, но цель — защититься от тяжелого течения. А тут есть успехи, и в зависимости от вакцины — от 60 до 90% эффективности.

Волна будет. Нужно вакцинироваться. Во-первых, если ты заболел, то это шанс выжить. Во-вторых, это также шанс не завалить всю медицинскую систему и измученный медперсонал. Вакцинация остается очень эффективной по дикому штамму — уханьскому, некоторая его доля в Украине остается.

Своим пациентам, подверженным рискам тромбоза или имеющим какие-либо опасения по этому поводу, советую прививаться вакциной CoronaVac. Она переносится как вакцина от гриппа, изготовленная по той же технологии. Это проверенная вакцина, вы не берете кота в мешке.

— Лето — это время для оздоровления. Все ищут рецепты, как повысить иммунитет, укрепить его или хотя бы не дать упасть. Как посоветуете подготовиться к осенней волне?

— Волшебных таблеток не существует. Занятия спортом действительно помогают. Речь идет не о профессиональном спорте. Среди моих пациентов те, кто занимался спортом, даже по сравнению с членами своей семьи болели легче, с меньшими последствиями, быстрее наступало выздоровление. Последствия гиподинамии — сахарный диабет, гипертония. Даже онкология — это тоже в некоторой степени следствие малоподвижного образа жизни. Если беспокоит лишний вес, то еще есть время заняться этой проблемой. Ничто лучше не поднимает иммунитет, чем здоровый образ жизни. Рецепт не так прост, он требует силы воли и усилий.

Еще вакцинация, не только от коронавируса. Не забываем о гриппе. В Украине планировали, но пока не ввели в календарь прививок вакцинацию от пневмококковой инфекции для детей. От пневмококка должно быть вакцинировано население из групп риска и люди старше 65 лет.

Есть время, чтобы найти семейного врача, который будет (не скажу, что все знать, — это невозможно) по крайней мере действовать по алгоритмам — не навредить. Надо иметь подписанную декларацию или быть знакомым с таким специалистом. Иногда это играет решающую роль.

Компенсация хронических заболеваний. Не может человек справиться с любой инфекционной болезнью, если у него есть декомпенсация хронических заболеваний. Замечу, если человек пьет годами один и тот же препарат и не показывается врачу — это неправильно. У меня была пациентка, прооперированная в 2013 году по поводу аденокарциномы кишечника. Последний раз посещала онколога в 2014 году. Такого не должно быть! Вспомните, какие у кого есть слабые места. Посетите специалистов. Никто не отменял ежегодное must-have обследование. Гинеколог для женщин, УЗИ молочных желез или маммография для женщин, рентгенография органов грудной клетки группам риска по онкологии и туберкулезу. Никто не отменял обследование щитовидной железы. Онкоскрининг в зависимости от образа жизни, семейного анамнеза.

Еще мой вывод: пациенты, которые имели довольно серьезные проблемы со здоровьем, но четко соблюдали назначения врачей, не убегали в самолечение или не прятали голову в песок, все успешно прошли ковид. Компенсация хронических болезней очень важна.

Летом, когда ослабляется карантин, респираторных инфекций меньше (не скажу, что их совсем нет), есть возможность наверстать то, что запустили во время карантина.

— Вы вспомнили семейных врачей. Какие ошибки, по вашему мнению, в лечении ковида семейные врачи допускали чаще всего?

— Антибиотикотерапия, пожалуй, на первом месте. Назначение антибиотиков без необходимости. Почему-то у многих ковид с пульмонитом равен бактериальной терапии. Иногда это были такие антибиотики, что понимаешь: видимо, человек прогулял курс фармакологии. Поскольку ни в одном протоколе лечения, даже бактериальных пневмоний, такого препарата нет. Например, линкомицин. Этим препаратом лечат в травматологии.

Рентгенодиагностика без необходимости. Почти все врачи с первого дня болезни отправляли на КТ. Это не только лишние расходы для семейного бюджета. Затем это прорастает в подсознание пациентов, при подозрении на ковид у своих родных они действуют по алгоритму, полученному от семейного врача. Достаточно быть на связи с врачом, чтобы в подходящий момент назначить лечение.

Еще использование препаратов, действие которых вообще не доказано. Начинают вспоминать, например, о актевегине и других. Противовирусные препараты назначались наравне с антибиотиками.

Но, к счастью, плаквенил не прижился, хотя и был в протоколе лечения ковида. Возможно, отсутствие комбинации «азитромицин (антибиотик) + плаквенил» в лечении спасло часть кардиологических пациентов. Что еще врачи увидели? Анализы мочи пациентов, по которым сразу можно было сказать, что этот человек принимает аскорбиновую кислоту. Это тоже ошибка. Одно дело, когда есть дефицит, в ином случае это ни к чему хорошему не приводит.

— А как насчет витамина D? По последним данным, у более чем 80% украинцевдефицит этого витамина.

— Есть связь между дефицитом витамина D и тяжестью всех инфекционных процессов (речь не только о ковиде). Да, дефицит — распространенная проблема. Но это не единственная причина, почему ковид протекает тяжело. К сожалению, одним витамином D исправить ситуацию не удастся. Заподозрить дефицит можно по симптоматике — утомляемость, слабость, сонливость, депрессивное настроение. Также не стоит забывать, что такие же симптомы может давать щитовидная железа. А с этим у украинцев тоже есть проблема.