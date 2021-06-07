Витамин D — самый интересный и неожиданный витамин

https://racurs.ua/2874-u-bolee-chem-80-ukraincev-deficit-vitamina-d-vrach-o-tom-kak-pravilno-vyyavlyat-i-chto-s-etim.html

Ракурс

«Это самый интересный и неожиданный витамин, с которым мне пришлось работать», — отметил немецкий химик Адольф Виндаус, который в 1928 году получил Нобелевскую премию за открытие и синтез витамина D.

На фоне пандемии появляется все больше исследований о том, что те или иные витамины, микроэлементы помогают противостоять коронавирусу, снижают риск осложнений при COVID-19. Пожалуй, больше всего внимания досталось витамину D. И это неудивительно, ведь указанное соединение играет важную роль в профилактике многих заболеваний. Солнечный витамин необходим для нормального роста и развития костей у детей, у беременных и людей пожилого возраста предотвращает остеопороз, повышает защитные функции организма к бактериям и вирусам. От него зависят усвоение кальция и магния, работа почек. Он необходим для поддержания нормального уровня некоторых нейромедиаторов в головном мозге, в частности серотонина — «гормона счастья». Недавние исследования показали, что достаточный уровень витамина D связан со снижением риска развития ряда онкологических заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза, сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, в Украине дефицит витамина D среди населения очень распространен и ярко выражен — предупреждают врачи.

О том, какие лабораторные анализы достоверно показывают уровень витамина D, о безопасных дозах, COVID-19 и особенностях приема для уменьшения риска переломов при остеопорозе — доктор медицинских наук, профессор Наталия Григорьева (Институт геронтологии им. Д.Чеботарева НАМНУ).

Кто ты такой, витамин D?

Если раньше считалось, что витамин D — это одно соединение, то сейчас мы понимаем, что это группа биологически активных соединений (минимум шесть витамеров — разных химических форм одного витамина) и более 50 метаболитов. Среди них наиболее значимы для организма человека два соединения — витамин Д2 (его мы получаем с растительной пищей) и витамин Д3 (синтезируется в коже, а также поступает с пищей животного происхождения).

Не совсем витамин? Витамин D продолжают называть витамином, но накапливается все больше данных о том, что он является прогормоном. Почему не витамином? Он не является кофактором ферментов (как большинство витаминов), может сам синтезироваться в организме (синтезируется подобно кортикостероидам). Как другие гормоны, связывается с рецепторами далеко от того места, где синтезируется. На сегодняшний день рецепторы к витамину D выявлены почти в 40 органах, это позволяет реализовать многогранный спектр его активности.

Большая часть витамина D должна синтезироваться в коже человека, меньшая — поступать с пищей. Но в современных реалиях (загрязнение окружающей среды, урбанизация, увеличение количества людей пожилого возраста, у которых синтез витамина в коже значительно снижается) структура поступления витамина D меняется.

Какие эффекты оказывает витамин D в нашем организме? Это скелетные эффекты — многогранное воздействие на костно-мышечную систему. А также антибактериальный, антидепрессивный, антицитокиновий (противовоспалительный), гипотензивный, нормогликемический (инсулин), анальгетический, липолитический, иммуномодулирующий.

Украина — в зоне тотального дефицита

К сожалению, в мире потребление витамина D в целом находится на низком уровне. Об этом свидетельствуют данные мировых исследований, а также данные Международной ассоциации остеопороза. Исключений немного, например, Норвегия и страны Азии.

А что в Украине? У нас критические данные. Уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови — это основной метаболит, определяемый для установления дефицита (в лабораториях часто обозначается как 25-(OH)D. — Ред.), является чрезвычайно низким. Основная масса наших сограждан находятся в зоне дефицита витамина D — 81,5%, у 13,6% украинцев выявлена недостаточность и всего у 4,6% — норма.

Как у меня обстоят дела с витамином D: оцениваем статус

Какой уровень витамина D считается нормой? Этот вопрос вызывает много дискуссий. Например, рекомендации трех известных обществ отличаются. Рекомендации Центральной Европы (2013 г.) несколько выше, чем Института медицины (2010 г.) и Мировые рекомендации по рахиту (2016 г.). Почему так? Потому что ставятся разные задачи. Первая — это общее здоровье, а вторая — в отношении определенных компонентов здоровья. Недавно было проведено интересное исследование. Согласно полученным данным, для того чтобы эффективно профилактировать рахит, нам нужно обеспечивать в сыворотке крови уровень витамина D минимум 25 нг/мл, остеопоротические переломы — 20, депрессию — 30, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания — 32, инфекции дыхательных путей — 38, рак — 40 нг/мл.

Нормы витамина D все время пересматривают и повышают. Есть две единицы измерения его содержания в сыворотке крови — нмоль/л или нг/мл.

Международный институт медицины и комитет эндокринологов по созданию рекомендаций по клинической практике (2011) классифицируют статус витамина D следующим образом:

дефицит (менее 50 нмоль/л, или менее 20 нг/мл);

недостаточность (50–75 нмоль/л, 20–30 нг/мл);

норма (75–125 нмоль/л, 30–50 нг/мл).

Какой лабораторный анализ лучше сдавать? Именно уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови отражает реальную картину. Почему, скажем, не 1,25-дигидроксивитамин D (1,25(OH)2D)? Дело в том, что уровень 25-(OH)D показывает как образование витамина D в коже, так и поступления с пищей. Период полувыведения этого метаболита из кровотока составляет 2–3 недели, следовательно, циркадные ритмы на показатели анализа не влияют. В то же время период полувыведения 1,25(OH)2D довольно короткий (около четырех часов). Очень важно: последний резко не снижается, как гидроксивитамин D, а значит, не может объективно показывать дефицит или недостаточность.

Кому и сколько принимать витамина D — не забываем о безопасности

Сейчас идут дискуссии о том, какие дозы лучше — высокие или низкие, ежедневные или ежегодные. Есть два больших рандомизированных исследования, изучавших эффекты высоких одноразовых доз применения витамина D. Основной вывод: дозы должны быть умеренными.

Рекомендуемые уровни приема витамина D:

Дети и подростки — 600–1000 МЕ в сутки (сентябрь—апрель при условии недостаточного синтеза витамина D в коже в летнее время года). Максимально допустимая доза: дети 1–10 лет — 2000 МЕ/с, 11–18 лет — 4000 МЕ/с.

Взрослые (старше 18 лет): 800–2000 МЕ/с (сентябрь—апрель и при недостаточном синтезе витамина D в коже в летнее время года). Максимально допустимая доза — 4000 МЕ/с.

Лица пожилого возраста (старше 65 лет): 800–2000 МЕ/с (в течение всего года в связи со снижением синтеза витамина D в коже). Максимально допустимая доза — 4000 МЕ/с.

Беременные и кормящие грудью: 1500–2000 МЕ/с (по крайней мере со второго триместра беременности). Максимально допустимая доза — 4000 МЕ/с.

Отмечу, что для лечения дефицита витамина D используются гораздо более высокие дозы, достигающие 7000–10 000 МЕ/с. Но такие дозировки должны назначаться врачами, используются короткими курсами и желательно под контролем лабораторных показателей.

COVID-19 и витамин D

Еще до пандемии исследования подтверждали: витамин D эффективен при профилактике и лечении легких форм различных инфекционных заболеваний, в частности инфекций дыхательных путей. А вот результаты исследований использования этого витамина при ковиде неоднозначны. Понятно, что только витамином D лечить ковид никто не будет. Его следует применять более широко и эффективно для профилактики, а также на ранних стадиях коронавирусной инфекции. Это также подтверждают существующие рекомендации. Так, протокол лечения COVID-19 Медицинской школы Восточной Вирджинии (США) для профилактики рекомендует употреблять витамин D в дозе 1000-3000 МЕ/с, для амбулаторного лечения — 2000–4000 МЕ/с.

Не ковидом единым: как правильно принимать витамин D для профилактики переломов

Справка: Остеопороз — заболевание, поражающее костную ткань, в ней образуются полости. Остеопороз принято считать болезнью пожилых людей. Кости становятся хрупкими и могут сломаться даже при незначительных нагрузках. Наиболее распространены переломы костей предплечья, тел позвонков. Переломы шейки бедренной кости встречаются реже, но их последствия более трагические, особенно у пожилых людей, ведь такие травмы относятся к опасным для жизни.

В 2019 году было опубликовано заслуживающее внимания исследование. Его авторы не установили достоверное положительное влияние монотерапии витамина D на риск остеопоротических переломов. Другие исследования, где профилактика переломов проводилась комбинацией кальция (1000–1200 мг/с) и витамина D (400–800 МЕ), показали достоверное влияние на риск остеопоротических переломов, как всех, так и бедренной кости в частности. Ученые делают вывод: именно комбинация кальция и витамина D эффективна для профилактики остеопоротических переломов. Еще одно исследование показало, что у людей с пониженным уровнем 25-гидроксивитамина D существовал повышенный риск переломов.

Итак, своевременный мониторинг уровня витамина D и его правильная коррекция являются эффективным инструментом в профилактике переломов из-за остеопороза. Помните о биологической способности всасывания кальция в желудочно-кишечном тракте — она составляет менее 500 мг. Итак, если суточная доза кальция составляет 1000 мг, ее следует разделить на два приема.

Как выбирать витамин D

Что лучше, витамин Д2 или Д3? Можно использовать как один, так и другой. Один из метанализов (статистический анализ, объединяющий результаты многих научных исследований) показывает, что именно витамин Д3 лучше как для достижения уровня дигидроксивитамина в сыворотке крови, так и для получения терапевтических эффектов. Что выбрать, лекарственные препараты или биологически активные добавки? В Украине витамин D чаще встречается в виде диетических добавок. Какие лучше: жиро- или водорастворимые, таблетки, капсулы или капли? Особой разницы нет. Важна репутация производителя, тесно связанная с соблюдением технологических стандартов Евросоюза или других, а также с удобством для пациента.

В диетические добавки, содержащие витамин D, часто входит кроскармеллоза. Это вещество одобрено FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США). Ее назначение в большинстве таблеток — помощь препаратам своевременно и там, где надо, разложиться в желудочно-кишечном тракте.

Надо ли определять уровень витамина D перед его приемом? Если вы не превышаете дозу 2000 МЕ в сутки, то сдавать анализ крови на уровень витамина D необязательно. Подчеркиваю, если у вас есть риск дефицита, то эта доза будет недостаточной для коррекции, поэтому анализ сдать стоит. Профилактически витамин D в дозе 2000 МЕ можно принимать ежедневно в течение года.

Из выступления на XIV Научно-практической конференции с международным участием «Совершенствование питания для здоровья и долголетия человека».