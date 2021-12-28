Мир прогнулся под них – настоящие главные истории 2021 года

https://racurs.ua/2975-mir-prognulsya-pod-nih-nastoyaschie-glavnye-istorii-2021-goda.html

Ракурс

В уходящем году мы традиционно удивлялись и злились множеству "зашкваров" и фейлов. Но когда казалось, что мир уже никогда не будет таким, как раньше, на помощь приходили светлые украинцы, возвращавшие веру в человечество.

Поэтому главные герои 2021 года не эти наши сограждане:

"Ракурс" составил собственный рейтинг украинцев, создавших положительные новости года. Мы видели их героические поступки, победы, бескорыстие или жажду справедливости. Так хочется, чтобы эти люди по-настоящему влияли на жизнь Украины.

Мужики года

11 декабря на одном из блокпостов правоохранители пытались объяснить заместителю главы МВД Александру Гогилашвили причину остановки его авто и попросили у него документы. Чиновник возмутился, что его не узнали и обвинил правоохранителей в игнорировании субординации.

Видео с патрульными, четко соблюдавшими инструкции и должностные обязанности, стало вирусным, а Гогилашвили отправили в отставку. Уже впоследствии появится еще одно видео - из Киева, окажется, что его жена - помощница президента, работающая в "Квартале", живут супруги с главой ГУР Минобороны в доме, которым владеет подозреваемый в конвертационных схемах...

Это будет позже, а видео с патрульными на блокпосте показало украинцам, что годы войны воспитали способных не прогнуться под звездами на погонах высокомерного начальничка.

Вознаграждение года

Группа Go_A заняла пятое место на Евровидении-2021, одновременно получив от зрителей больше всего баллов. Это самый лучший результат для Украины с момента победы Джамалы в 2016 году. Песня "Шум" попала в мировые чарты.

Это особенная победа для солистки Екатерины Павленко, но не все знают, что в ее жизни было много испытаний.

С родным отцом девушка познакомилась только в 17 лет. Из-за родственных раздоров маленькая Катя с мамой оказались на улице в Нежине. После нескольких лет скитаний они поселились в недостроенном доме без отопления. Катя предполагает, что из-за этого у нее развилось серьезное заболевание легких. Девушка весила 43 кг, врачи дважды вытаскивали ее из того света.

Медики говорили, что ей следует забыть о вокале, но Екатерина запела.

Когда-то Павленко носила длинные рыжие волосы. Катя росла не в состоятельной семье и модной одежды не носила. Поэтому ее часто травили сверстники, ей пришлось уйти из музыкальной школы.

Чтобы выжить в Киеве, будущая звезда раздавала открытки и пела с друзьями в метро. В 2012 году Катя получила смс с предложением спеть песню этническим голосом. Это был представитель группы Go_A. Два года она пела на бэквокале и впоследствии стала фронтвумэн коллектива.

19-летняя летающая девушка

Ярослава Магучих в свои 19 лет наделала шум в мировой легкой атлетике. Днепрянка начала год с ливня рекордов - с середины 2000-х годов ни одна украинка не брала таких высот.

9 января Ярослава повторила собственный национальный рекорд среди женщин в помещении (2,02 м). 2 февраля она прыгнула на 2,06 м – это новый мировой рекорд в зале среди юниоров и новый абсолютный (на аренах под открытым небом и в помещении) рекорд Украины.

В июле Магучих выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике среди молодежи, а 7 августа в финале Олимпийских игр завоевала бронзовую медаль - она ​​стала единственной для украинских легкоатлетов в Токио.

Кипиани устоял против Медведчука

В марте Киевский апелляционный суд разрешил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Автор поднажал на самого Виктора Медведчука, который ранее убедил суд запретить распространение книги о погибшем в советских лагерях поэте-диссиденте.

После поражения в Дарницком райсуде Киева в октябре 2020 года Кипиани подал апелляцию и победил одного из лидеров ОПЗЖ и кума Путина.

Книгу разрешили распространять, а перед этим тираж допечатали, потому что первое решение Фемиды вызвало бум ее популярности.

Медведчука обвинили в нарушении адвокатской этики во время процесса над Стусом. Он вины не признает и просил суд запретить распространение книги – некоторые фразы и формулировки в ней якобы нарушают его честь и достоинство.

Наши герои в Афганистане

Эти герои года анонимны, ведь спецназовцы ВСУ в балаклавах вывозили во время эвакуации из Афганистана 700 афганских беженцев. Один из спасенных сказал: "Украинские военные стали для нас ангелами".

В период хаоса в Кабуле украинские военные сделали то, что не сумели страны-союзники НАТО – просто спасти жизнь семисот людей, которых нашли в городе и под носом талибов доставили в аэропорт.

Судья-романтик

Судья Малиновского районного суда Одессы Гарский смог убедить в адекватности хотя бы части нашей Фемиды.

Он приговорил обвиняемых к одному году условно и обязал их прочитать произведения классиков: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» от Марка Твена, «Белый клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Идут дни, проходят ночи…» .

Приговор был оглашен по делу о краже на штрафплощадке. Двое ранее несудимых юношей из проблемных семей на Рождество 2021 года обчистили несколько машин.

Судья в решении процитировал слова русского писателя Федора Достоевского о том, что «перестать читать книги – значит перестать мыслить» и отметил, что «чтение определенных, определенных судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира».

"Цифра" года

Автор идеи года – Михаил Федоров. Цифровой министр предложил способ избежать полной изоляции украинцев в мире – зеленый сертификат о вакцинации в мобильном приложении «Дія». Он облегчил жизнь для туристов из Украины. Без сертификатов в смартфоне безвиз в 2021 году стал бы призраком счастливого прошлого.

Украинцы с удовольствием отмечали, что сертификат работает везде (хотя проверяют его, к сожалению, чаще именно в Европе, а не в Украине).

Справедливость года

Бывший узник тюрмы «Изоляции» в оккупированном Донецке журналист Станислав Асеев участвовал в задержании палача и садиста Дениса Куликовского (Палыча).

Все, что произошло, оставило чувство торжества справедливости и уверенность в неотвратимости наказания. Асеев, несмотря на пережитое, стал спикером и принял участие в операции по задержанию палача.

Прима-дирижер

За 145 лет существования престижного оперного фестиваля мира в Байройте здесь впервые дирижировала женщина – украинка Оксана Лынив. Она в 2021 году выступила с новой постановкой «Летучего голландца» Вагнера.

Награда Байройтского фестиваля – ”Оскар” для дирижеров.

Лынив – одна из самых известных дирижерок мира. Ранее она возглавляла Одесский оперный театр, продолжила карьеру в Западной Европе - ассистенткой в ​​Баварской государственной опере в Мюнхене. В 2017 году стала первой женщиной, возглавившей оперу в австрийском городе Грац.

Оксана родилась в Бродах (Львовщина). Преподаватели Лынив во Львовской музыкальной академии советовали ей отказаться от "не женской профессии дирижера". Говорили: лучше играть на флейте. Но она их не послушала.

Первая женщина-генерал ВСУ

Татьяна Остащенко стала первой женщиной в истории Вооруженных сил Украины, занявшей генеральскую должность командующей Медицинскими силами ВСУ.

Остащенко родилась во Львове в семье военнослужащего. Окончила фармацевтический факультет Львовского мединститута, впоследствии – Украинскую военно-медицинскую академию. Генерал ВСУ прошла подготовку на курсах армий государств-НАТО.

Герои ковидного фронта

На первые коронавирусные вызовы они уезжали в халатах, а теперь в защитных комбинезонах, очках, респираторах.

Впрочем, и в 2020-м, и сейчас именно на медиках неотложки, инфекционистах и ​​анестезиологах держится "ковидный фронт". Даже несмотря на то, что львиная доля ковидных доплат достается начальству.

Но вспышки коронавируса гасили, например, Ярослав Головаш из Черкасс, врач по медицине неотложных состояний Андрей Юров, врач-анестезиолог райбольницы в Одесской области Иван Черненко или Екатерина Коснюк из Луцка.

Неравнодушные врачи, медсестры, санитары в период пандемии способны спасти пациентов, а вниманием и профессионализмом взбодрить, добавить в их жизнь оптимизм и веру.