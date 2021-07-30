Первую женщину-командующего назначили в ВСУ

Татьяна Остащенко, фото: Минобороны

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) назначили первую женщину-командующего.

Полковник медицинской службы, главный инспектор Главной инспекции Министерства обороны Татьяна Остащенко стала командующим Медицинских сил ВСУ. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Поступательно двигаемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходов НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами, — отметил Таран.

Министр подчеркнул, что в случае этого назначения речь идет не только о гендерном равенстве, а, прежде всего, о профессионализме.

Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины, — отметил министр.

Таран добавил, что на командных должностях в ВСУ находится около сотни военнослужащих-женщин — командиров рот, взводов и минометных батарей. Сейчас почти четверть общей численности Вооруженных сил — это женщины.

Напомним, недавно миссию Украины при НАТО официально возглавила женщина.