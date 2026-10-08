Тысячи военнослужащих вернулись в подразделения после СЗЧ. Фото:

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Тисячі військовослужбовців повернулися до підрозділів за спрощеною програмою після СЗЧ.

Загалом знову поповнили лави Сил оборони України бійці, кількість яких співмірна з особовим складом двох-трьох бригад. Значна частина військових після самовільного залишення частини повернулася саме на бойові посади. Це фахівці, які вже мають необхідний бойовий досвід і навички. Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Командування запевняє, що всім колишнім СЗЧшникам відновили грошове забезпечення. Ці військові наразі повноцінно виконують поставлені завдання.

Лідери за кількістю фактичних повернень:

20-та окрема бригада безпілотних систем;

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха;

3-тя окрема штурмова бригада;

63-тя окрема механізована бригада;

429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес».

Окремо МОУ відзначило підрозділи Національної гвардії України — 13-ту бригаду «Хартія» та 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов».

Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно, — наголосили в МОУ.

Нагадаємо, 12 червня в Україні запустили оновлений спрощений механізм повернення після СЗЧ, який діяв лише 100 днів. Цим механізмом могли скористатися бійці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії.

Повернутися можна було в межах тієї структури, з якої військовий здійснив самовільне залишення частини. При цьому військові зможуть самостійно обрати один з 55 підрозділів із найвищими показниками ефективності.