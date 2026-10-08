Молния попала в нос авиалайнеру в небе над Индией. Фото:

https://racurs.ua/n216714-molniya-popala-v-nos-avialayneru-v-nebe-nad-indiey-foto.html

Ракурс

Блискавка влучила в авіалайнер Airbus A320−251N у небі над Індією.

Блискавка вдарила в носову частину пасажирського літака індійської авіакомпанії IndiGo, який летів з індійського Патни до Лакхнау. Удар стався під час заходу авіалайнера на посадку. Про це повідомило видання Times of India.

Пілоти, які не підозрювали усього масштабу пошкоджень, який був завданий ударом блискавки, успішно посадили літак. На борту перебували 104 пасажири та шестеро членів екіпажу. Ніхто не постраждав.

Масштаб ушкоджень став очевидним, лише коли літак уже припаркувався. Виявилось, що внаслідок сильного удару суттєво пошкодило носовий обтікач лайнера — спеціальний конструктивний елемент, який захищає бортовий метеорологічний радар від зовнішнього впливу та забезпечує аеродинаміку.

Генеральне управління цивільної авіації Індії розпочало розслідування. Наразі фахівці детальну оглядають літак та оцінюють стан радіоелектронного обладнання для подальшого ремонту.

Нагадаємо, у червні у селі Озеро Ківерцівської громади поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього семеро людей втратили свідомість, четверо з них — діти. Також негода пошкодила приміщення і транспортні засоби в Луцькому і Ковельському районах області.

Джерело: Times of India