Индия планирует сократить закупки нефти из России из-за новых санкций США. Фото:

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Індія планує скоротити закупівлі російської нафти після того, як запрацював закон про американські «пекельні» санкції.

Найбільші індійські НПЗ останніми днями почали активніше шукати альтернативні поставки. У найближчій перспективі Нью-Делі може скоротити частку нафти з РФ до 20−30% від загального імпорту. Також Індія продовжує переговори зі США. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що водночас повністю замінити російські поставки буде складно через їхні значні обсяги та високу ціну альтернативної сировини.

Bloomberg пише, що Індія також нарощує потребу в імпорті через те, що існують проблеми із проходженням нафти через Ормузьку протоку. А через запуск нового НПЗ і розширення наявних потужностей закупівлі можуть зрости до рекордних 5,4 млн барелів на добу.

При цьому в Нью-Делі стежитимуть, чи вживатимуть США нових заходів проти інших великих покупців російської нафти, зокрема Китаю.

Як відомо, Індія є третім у світі за величиною покупцем сирої нафти.

Нагадаємо, закон під назвою The Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який підписав президент США Дональд Трамп, передбачає санкції проти представників влади РФ, російських олігархів, банків та інших фінансових установ. Зокрема, нові американські санкції передбачають мита до 100% для п’яти найбільших імпортерів російської нафти й газу.

Джерело: Bloomberg