Марко Рубио заявил о шансе возобновления переговоров Украины и РФ. Фото:

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Передумови для відновлення переговорів між Україною та РФ з’явилися після нещодавніх зустрічей у Києві та Москві.

Нещодавні зустрічі американців з українцями та росіянами були змістовними. Під час переговорів сторони представили нові пропозиції, а щодо деяких питань вперше продемонстрували певну готовність до пошуку спільних рішень. Можливість для відновлення переговорів може з’явитися у найближчі тижні. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив у коментарі журналістам.

Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також не є песимістом. Вважаю, що є можливість протягом найближчих тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти до висновку, який буде прийнятним для обох сторін, — розповів він.

Рубіо відзначив, що в Штатах позитивним сигналом вважають уже сам факт активізації контактів між сторонами після тривалого періоду без суттєвого прогресу.

При цьому держсек упевнений, що ще далеко до завершення російсько-української війни, бо Київ та Москва мають власні чіткі «червоні лінії» й поки не готові йти на значні поступки.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори України та РФ за посередництва США можуть відновиться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи вдасться створити до весни 2027 року.

А спецпредставник США Стів Віткофф після візиту з Джаредом Кушнером до Києва заявив, що тристоронню зустріч можуть оголосити вже найближчим часом.