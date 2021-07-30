Першу жінку-командувача призначили в ЗСУ

Тетяна Остащенко, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n158146-pershu-jinku-komanduvacha-pryznachyly-v-zsu.html

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У Збройних силах України (ЗСУ) призначили першу жінку-командувача.

Полковник медичної служби, головний інспектор Головної інспекції Міністерства оборони

Тетяна Остащенко стала командувачем Медичних сил ЗСУ. Відповідний наказ підписав міністр оборони Андрій Таран. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Поступально рухаємось до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками, — зазначив Таран.

Міністр наголосив, що у випадку цього призначення йдеться не лише про гендерну рівність, а, передусім, про фаховість.

Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини, — зазначив міністр.

Таран додав, що на командних посадах у ЗСУ перебувають близько сотні військовослужбовців-жінок — командирів рот, взводів і мінометних батарей. Зараз майже чверть загальної чисельності Збройних сил — це жінки.

Нагадаємо, нещодавно місію України при НАТО офіційно очолила жінка.