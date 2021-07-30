Місію України при НАТО офіційно очолила жінка. Фото: Укринформ

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Главою місії України при НАТО стала жінка — президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду колишнього посла України у Великій Британії Наталію Галібаренко.

Посада глави місії України при Північноатлантичному альянсі була вакантною із серпня 2019 року. Про призначення Галібаренко йдеться в указі, який 30 липня був опублікований на сайті глави держави.

Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО, — йдеться в документі.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, а після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.

Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великій Британії 20 липня і призначив на цю посаду Вадима Пристайка. Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України Британії Петром Порошенком у серпні 2015 року.

Крім того, сьогодні президент Зеленський підписав низку указів про призначення Василя Гамяніна послом в Індонезії, Василя Боднара послом в Туреччині, Василя Химинця послом в Австрії та посла України в Кенії Андрія Праведника послом в Об'єднаній Республіці Танзанія за сумісництвом.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у військовому керівництві — звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та командувача Об'єднаних сил Володимира Кравченка. Новим начальником Генштабу ЗСУ глава держави призначив Сергія Шаптала, а новим командувачем Об'єднаних сил — Олександра Павлюка.