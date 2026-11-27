Безкоштовні автобуси можуть з'явитися у Києві, заявив Володимир Зеленський. Фото:

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Алгоритм безоплатного користування автобусними маршрутами у Києві опрацьовує влада.

Наразі представники уряду спільно зі столичною владою напрацьовують систему роботи транспортної логістики. Людям у Києві хочуть дозволити гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами. Це відбудеться за умов транспортного колапсу. Про це 27 листопада президент України Володимир Зеленський заявив після проведення Ставки верховного головнокомандувача.

Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті, — написав глава держави.

Також на засіданні Ставки столична влада поінформувала про захист визначених інфраструктурних обʼєктів й про будівництво альтернатив.

Крім того, президент обговорив з представниками Головного управління розвідки, Міністерства оборони, Служби безпеки України та військовими далекобійні відповіді на агресію РФ. Глава держави також радився зі спецслужбами та Міністерством закордонних справ щодо додаткових заходів для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України.

Нагадаємо, раніше на засіданні Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі посилено працює над ефективним використанням радіоелектронної боротьби для захисту від російських дронів. Саме цей компонент оборони забезпечує значну частину знешкодження російських «Шахедів».