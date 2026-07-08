Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом в Анкарі. Фото: GI

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися на полях саміту НАТО в Туреччині.

Згодом американський та українських лідери дали спільну прес-конференцію. Говорили Трамп та Зеленський про посилення української протиповітряної оборони, можливість завершення війни РФ проти України та удари по російських НПЗ. Прес-конференцію 8 липня транслював в YouTube Офіс президента.

Трамп у своєму виступі говорячи про припинення війни в Україні, описав ситуацію як «двоє хлопчиків у парку не сподобались одне одному і зчинили бійку». При цьому наголосив, що Зеленський хоче бачити припинення вогню. Трамп вважає, що «те саме хоче бачити і Путін». При цьому американський лідер вважає, що війна України та Росії — не найпростіша для вирішення.

Атаки України по російським нафтопереробних заводах президент США назвав ескалацією, яка може допомогти завершити війну.

Також глава Білого дому припустив, що Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Трамп зазначив, що «маленька пташка» підказала йому, що цей крок можливий.

Зеленський у ході прес-конференції подякував Сполученим Штатам за підтримку та програму PURL. І додав, що Україна та США починають працювати над дроновою угодою і сьогодні буде обговорювати її деталі з Трампом.

Крім того, у відповідь на питання Трампа, чи готовий він поїхати в Москву для перемовин, Зеленський сказав: «Там небезпечно, там дрони українські літають».

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари в Туреччині, де 7−8 липня відбувається саміт НАТО. Також до Анкари прилетів президент США Дональд Трамп.