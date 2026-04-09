Володимир Зеленський розповів про особливість відносин з Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський заявив про добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом.

За словами українського лідера, він є одним з небагатьох, хто завжди говорить главі Білого дому правду в обличчя. Зеленський наголосив, що небагато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди правий. Про це він сказав в інтерв’ю Rai.

У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, бо я один з небагатьох людей, хто говорить йому те, що думаю, — розповів президент.

Глава держави додав, що підтримка України Сполученими Штатами Америки важлива не лише у військовому сенсі.

Нам потрібна підтримка від США, і не лише військова. Їм також потрібні ми та наш досвід, набутий за ці роки війни, — зазначив він.

Також Зеленський розповів, що Штати проігнорували докази співпраці Росії та Ірану з метою атак на критично важливу інфраструктуру та розташування американських баз.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Вашингтон вимагає вивести ЗСУ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Посадовець назвав слова Зеленського «брехнею» і наголосив, що американська сторона ніколи не ставила Києву умов щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей.

Джерело: Rai