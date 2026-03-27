Марко Рубіо назвав брехнею заяву Володимира Зеленського про ультиматум щодо Донбасу.

https://racurs.ua/ua/n212896-rubio-zvynuvatyv-zelenskogo-u-brehni-pro-scho-ydetsya.html

Ракурс

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що Вашингтон вимагає вивести ЗСУ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Посадовець наголосив, що американська сторона ніколи не ставила Києву умов щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей. Про це державний секретар Сполучених Штатів заявив 27 березня під час прес-конференції.

Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда, — заявив він.

Рубіо поінформував, що українській владі наголошували, що гарантії безпеки не вступлять в силу, доки не завершиться російсько-українська війна. Однак про поступки мова не йшла.

Але це не було пов’язано з умовою «якщо тільки він не віддасть територію». Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда, — розповів він.

Нагадаємо, 25 березня український президент Володимир Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки маж вивести свої війська з Донбасу. Глава держави наголошував, що американці будуть готові остаточно «на найвищому рівні» узгодити ці гарантії, щойно українська влада піде на цей крок.