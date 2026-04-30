Зеленський доручив з'ясувати в США деталі пропозиції Путіна про перемирʼя.

Україна з’ясовує подробиці пропозиції РФ щодо короткострокового перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський доручив українським представникам встановити контакт із командою президента США та уточнити зміст ініціативи російського диктатора Володимира Путіна щодо короткострокової тиші. Українська сторона прагне миру та продовжує дипломатичну роботу для завершення війни. Про це глава держави повідомив у Telegram.

З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше, — написав президент.

Український лідер зазначив, що Україна пропонує довготривале перемир’я, яке могло б гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. За його словами, Київ готовий працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російський диктатор Володимир Путін в розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемирʼя на 9 травня.

Згодом під час брифінгу Трамп розповів, що за підсумками розмови запропонував Путіну «невелике припинення вогню». Також американський лідер припустив, що Путін був готовий укласти угоду вже давно, але «деякі люди ускладнили для нього можливість укласти угоду».