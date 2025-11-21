Володимир Зеленський звернувся до українців. Скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський 21 листопада звернувся до українців на тлі новин про новий мирний план.

Глава держави підтвердив існування 28-пунктного мирного плану та заявив про ризики втрати підтримки Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що зараз на Україну здійснюється тиск, який є «одним з найважчих» за час повномасштабної війни. Україна може опинитися перед складним вибором між «втратою гідності» та ризиком втратити ключового партнера. Звернення Зеленського Офіс президента опублікував на YouTube.

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики, — зазначив він.

Президент наголосив, що боротиметься за те, що з усіх пунктів американського мирного плану не пропустили щонайменше два — це гідність і свобода українців. Додав, що Київ спокійно працюватиме з усіма партнерами задля пошуку рішень.

Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, — розповів Зеленський.

Також глава держави закликав націю зібратися й припинити сварки й політичні чвари, бо «держава має працювати, парламент воюючої країни має працювати обʼєднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно».

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський офіційно отримав проект мирного плану США і планує обговорити його з американським лідером Дональдом Трампом.

А сьогодні Зеленський обговорив мирний план з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Видання Bloomberg поінформували, що Зеленський та європейці відхилили ключові пункти мирного плану Сполучених Штатів Америки.