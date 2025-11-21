Володимир Зеленський та європейці відхилили ключові пункти мирного плану США. Фото: ОП

Американський мирний план не знайшов повної підтримки Києва та Європи.

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери відхилили ключові пункти мирного плану Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що європейці сумніваються у плані. Дипломати нагадують, що російський диктатор Володимир Путін часто погоджується на пропозиції лише під тиском. Також у Києві та Брюсселі поки не знають, чи підтримує американський лідер Дональд Трамп план і що буде, якщо Україна його відхилить.

Наголошується, що американська сторона подала сигнал, що хотіла б, щоб українська влада схвалила документ із 28 пунктів.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський офіційно отримав проект мирного плану США і планує обговорити його з американським лідером Дональдом Трампом.

А сьогодні Зеленський обговорив мирний план з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Джерело: Bloomberg