Володимир Зеленський заявив про відсутність компромісу зі США щодо територій. Фото:

Ракурс

Переговори України та США в Німеччині щодо завершення війни з РФ ще тривають.

Не всі питання, які розглядаються в Берліні, були простими. Зокрема, складною є тема українських територій. Наразі делегації не досягли згоди в цьому питанні й позиції обох сторін поки що відрізняються. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 15 грудня на прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Діалогу щодо територій було достатньо. Мені здається, що поки що в нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію, — зазначив він.

Також глава держави наголосив, що неможливе буде перемир’я без чітких гарантій безпеки.

Крім того, Зеленський поінформував, що після російських масованих ударів по енергетиці в Україні не залишилося неушкоджених електростанцій. І хоча енергетики намагаються відновити пошкоджені об'єкти, такому тиску важко протистояти. Президент наголосив на тому, що Україна потребує подальшої підтримки від партнерів.

Нагадаємо, 15 грудня в Берліні відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо мирного плану.

Після переговорів секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров заявив, що сторонам вдалося досягти реального прогресу.

А видання The Guardian поінформувало, що сторони урегулювали вже 90% питань і президент США Дональд Трамп задоволений результатами переговорів української та американської делегації в Німеччині.