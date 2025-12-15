Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210889-umierov-zayavyv-pro-realnyy-progres-u-peregovorah-zi-ssha.html

Ракурс

Українська делегація прокоментувала результати другого раунду мирних переговорів із командою США у Берліні.

За останні два дні українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними. Сторонам вдалося досягти реального прогресу. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров 15 грудня повідомив у соцмережі X.

Посадовець відзначив, що зараз у ЗМІ з’являється «багато галасу та анонімних спекуляцій». Він порадив не вірити чуткам та не піддаватися на провокації.

Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером надзвичайно конструктивно працює над тим, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, що додаються, — написав Умеров.

Нагадаємо, в Берліні 15 грудня відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо «мирного плану».