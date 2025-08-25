Зеленський анонсував зустріч делегацій України та США. Фото: ОП

Команди України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться наприкінці цього тижня.

Сьогодні керівництво держави зустрінеться зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом. Під час зустрічі буде обговорено підготовку майбутньої зустрічі з російською стороною. Про це український президент Володимир Зеленський 25 серпня заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

В кінці тижня буде зустріч української та американської команд […] Будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки. І після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни і в якій конфігурації. Чи готові росіяни до двосторонньої, а потім тристоронньої зустрічі, — зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, також запланована розмова військового керівництва України з партнерами, а 27 серпня — ще одна зустріч на міжнародному рівні.

Водночас Кіт Келлог під час молитовного сніданку в Києві висловив сподівання, що в 2026 році Україна відзначатиме День незалежності вже під мирним небом. Він наголосив, що продовжується робота мирним процесом й американці сподіваються дійти до ситуації, коли в найближчому майбутньому можна буде дійти до безпекових гарантій.

Нагадаємо, 22 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що за два тижні планує вирішити план своєї подальшої участі у врегулюванні російсько-української війни.