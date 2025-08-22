Дональд Трамп, скріншот відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що за два тижні планує вирішити план своєї подальшої участі у врегулюванні російсько-української війни.

Про це він заявив сьогодні, 22 серпня, відповідаючи на запитання на прес-конференції у Вашингтоні, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Пару тижнів, і ми це вирішимо, — заявив Трамп, відповідаючи на питання, скільки він ще дасть часу Володимиру Путіну.

Коментуючи можливість участі у перемовинах на найвищому рівні між очільниками України та РФ, Трамп зазначив, що «для танго потрібні двоє".

Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде, ви повинні там бути. Можливо, це правда, можливо, ні. Але побачимо. Тим часом люди продовжують вмирати, — наголосив він.

За словами Трампа, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення вогню, він «подивиться, чия це вина».

Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч. Цікаво буде подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити, — зазначив Трамп.

Трамп зазначив, що має намір прийняти «дуже важливе рішення»:

І це буде чи то масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, й інше, чи ми нічого не робитимемо і скажемо, що це ваша боротьба.

За його словами, протягом наступних двох тижнів «ми дізнаємося, яким чином все піде», не уточнивши, чи планує щось робити для організації зустрічі України та РФ на вищому рівні.

Думаю, за два тижні ми знатимемо, яким шляхом я йду. Бо я піду тим чи іншим шляхом, і вони дізнаються, яким шляхом я йду, — додав Трамп.

Трамп під час прес-конференції також показав фотографію, на якій він і Путін зображені в Анкоріджі на Алясці. За його словами, це фото йому надіслав Путін, повідомляє CNN.

Мені щойно надіслали фотографію від людини, яка дуже хоче бути там, — сказав Трамп, маючи на увазі Чемпіонат світу з футболу 2026 (2026 FIFA World Cup), який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Він дуже поважав мене та нашу країну, але не дуже поважав інших, — зазначив Трамп.

Трамп додав, що збирається підписати фотографію Путіна, який, на його думку, може приїхати до США на Чемпіонат світу:

Він може приїхати, а може й ні, залежно від того, що станеться. Протягом наступних кількох тижнів у нас відбувається багато речей.

Джерело: «Інтерфакс-Україна», CNN