Президент США Дональд Трампа під час круглого столу із бізнес-лідерами у Білому домі заявив журналістам, що понад 80% українців «вимагають укладення угоди», котра б привела до завершення російсько-української війни.

За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський «має бути реалістичним» у своїй позиції щодо переговорів. Трамп також зазначив, що йому «цікаво», коли в Україні відбудуться наступні вибори:

Я дійсно замислююсь, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей. І, знаєте, якщо подивитися на опитування, я б сказав, що 82% людей вимагають укладення угоди.

Трамп впевнений, що «український народ хоче, щоб була укладена угода».

Я розумію, що вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося, — заявив він.

Джерело: «Європейська правда»