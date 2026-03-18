Володимир Зеленський заявив про «погане передчуття» щодо мирних переговорів.

https://racurs.ua/ua/n212681-zelenskyy-zayavyv-pro-pogane-peredchuttya-schodo-peregovoriv-pro-myr-v-ukrayini.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна на Близькому Сході викликає тривожні передчуття.

Перебуваючи з візитом у Великій Британії глава держави заявив, що через війну США та Ізраїлю проти Ірану мирні переговори щодо російсько-української війни затягуються. Зеленський наголосив, що має «погане передчуття» щодо миру в Україні. Про це президент заявив в інтерв’ю ВВС.

У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна — війна в Ірані, — розповів він.

Попри це, за словами Зеленського, учасники мирних переговорів щодня спілкуються з собою. Зокрема, відбуваються постійні контакти української та американської команд. А представники США також спілкуються з росіянами.

Глава держави розповів, що Штати з огляну на війну в Ірані пропонують проведення мирних переговорів на своїй території. Однак проти цього виступають представники Москви.

Нагадаємо, 11 березня переговорні команди президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна провели нову зустріч у Флориді. Російську делегацію представляла команда на чолі з спецпосланцем Кирилом Дмітрієвим, а Білий дім відправив спецпосланця Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та старшого радника Білого дому Джоша Груенбаума.

Джерело: ВВС