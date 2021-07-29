Зеленский. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n158062-zelenskyy-peretrusyv-verhivku-armiyi-poyasnennya-eksperta.html

Ракурс

Кадрові перестановки в оборонному секторі проаналізував Юрій Бутусов. На його думку, відставка Руслана Хомчака — це результат посилення впливу глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Таким чином Офіс президента намагається встановити свій вплив над верхівкою армії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Експерт заявляє, що чинний міністр оборони Андрій Таран — це людина Єрмака, якого він поставив на цю посаду. Хомчак призначенцем Єрмака не є, а тому низку конфліктів, скандалів і кримінальних справ в армії в Зеленського вирішили не вирішувати, а просто звільнити Хомчака й Тарана.

За його словами, кадрову ротацію почали з трьох заступників міністра, тепер звільнили Хомчака, а відставку Тарана планують на осінь.

Зеленський вважає за краще не розв’язувати проблеми слабких інститутів держави, не ставити конкретні завдання й не писати стратегії та програми, президент думає виключно в інформаційній площині, у сфері піару. Тому замість розв’язання проблем проводять «зміну варти», — заявив Бутусов.

Він додав, що рішення призначити на місце Хомчака генерала Валерія Забужко є грамотним, оскільки генерал є відносно молодим і комунікабельним — він тісно взаємодіяв із громадянським суспільством.

У такий спосіб у Володимира Зеленського намагаються налагодити контакт між міністром оборони й головнокомандувачем, поліпшивши вертикаль в оборонному секторі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача Збройними силами України. Чиновник залишає свій пост за рішенням президента Володимира Зеленського через конфлікти з міністром оборони Тараном.