Міноборони підпорядковує управління армією на тлі війни Тарана і Хомчака

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Ракурс

Міністр оборони Андрій Таран прагне підпорядкувати собі безпосереднье управління армією, щоб перемогти у «війні» головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака.

Доказом колапсу в управлінні обороною країни журналіст Юрій Бутусов назвав проект постанови, яку Міністерство оборони 28 травня внесло на розгляд Кабміну.

Йдеться про внесення змін до положення про роботу Міноборони, відповідно до яких будь-які організаційні заходи і будь-які питання реформування і розвитку ЗСУ визначатимуться виключно директивами міністра оборони. Раніше положення передбачало, що всі директиви для міністра і головкому ВСУ є загальними і виробляються спільно.

Бутусов пише на своїй сторінці у Фейсбук, що «проект Тарана — спроба замкнути управління армією безпосередньо на себе і позбавити Хомчака будь-якої самостійності».

Навіщо тоді взагалі нинішня система управління, якщо міністру незручно узгоджувати директиви. Отож, треба взагалі всіх розігнати, нехай сам всім керує безпосередньо, — прокоментував проект постанови КМУ Бутусов.

Цей документ, за його словами, Кабмін може розглянути на засіданні 2 червня.

Нагадаємо, що між Тараном і Хомчаком спалахнув конфлікт. Вони практично не розмовляють і не зустрічаються один з одним, відсутня взаємодія і координація в керівництві оборонного відомства. Крім того, між головнокомандувачем ЗСУ та міністром оборони триває активне судове протистояння.

12 січня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення за позовом Хомчака, який стосувався результатів службової перевірки щодо стану воєнно-транспортної авіації, проведеної за наказом Тарана. За результатами розслідування Таран заборонив застосування українських військових транспортників Іл-76 в комерційних цілях, мотивуючи це рішення зносом старих літаків.

Хомчак вважає, що заборона на комерційні рейси позбавляє армію коштів від контрактів, які надходять до спецфонду, а комерційні рейси — єдина можливість забезпечити наліт пілотів і профінансувати паливо і ремонти.

Міноборони виступило проти подальшого фінансування низки багаторічних проектів, які здійснюються по заявці ВСУ. Керівництво ЗСУ подало низку позовів проти Тарана, зокрема, про стягнення, накладене міністром на начальника Генштабу Сергія Корнійчука і командувача Повітряних сил Сергія Дроздова.