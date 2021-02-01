Між Хомчаком та Тараном відбувається активне судове протистояння, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n149780-golovnokomanduvach-zsu-aktyvno-sudytsya-z-ministrom-oborony-zmi.html

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Між головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком та міністром оборони Андрієм Тараном триває активне судове протистояння.

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Вперше в історії командування ЗСУ відмовляється виконувати цілу серію наказів міністра оборони Андрія Тарана і оскаржує рішення міністра в суді, — наголошує журналіст.

За словами Бутосова, Хомчак та Таран із жовтня навіть не розмовляють, а на публічних заходах намагаються не вітатися на очах у підлеглих.

Повна відсутність контактів і неприхована ненависть один до одного просто паралізувала роботу в керівництві оборони країною, — наголосив Бутусов.

Так, 12 січня Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) ухвалив рішення за позовом Хомчака, який стосувався результатів службової перевірки щодо стану воєнно-транспортної авіації, проведеної за наказом Тарана, підписаним 21 листопада 2020 року.

За результатами розслідування Таран заборонив застосування українських військових транспортників Іл-76 в комерційних цілях, мотивуючи це рішення зносом старих літаків і неприпустимістю витрачати їхній ресурс на комерційні цілі.

Водночас Хомчак вважає, що заборона на комерційні рейси позбавляє армію коштів від контрактів, які надходять до спецфонду, а комерційні рейси є єдиною можливістю забезпечити наліт пілотів і профінансувати паливо і ремонти, які не забезпечує бюджет Міноборони.

Хомчаку по військово-транспортній авіації в позові відмовлено. Чи буде апеляція — поки не ясно, — зазначив Бутусов.

Також, за інформацією Бутусова, Міноборони виступило проти подальшого фінансування низки багаторічних проектів, які здійснюються по заявці ВСУ.

Так, Міноборони відмовилося фінансувати подальшу розробку систем управління військами «Дзвін» та «Простір». На «Дзвін» вже витрачено 700 млн грн, а розробка «Простору» здійснюється з 2010 року.

Однак згідно з аудитом Міністерство оборони, ці системи досі не готові до постачання у війська, — наголошує Бутусов.

Також Міноборони за результатами аудиту зупинило платежі на розробку системи управління безпекою військових об'єктів «Фортеця», яку розробляють на замовлення ЗСУ. На розробку цієї системи вже витрачено 400 млн грн і планували витратити ще понад 200 млн.

Але Міноборони не побачило, де ж результати виконання першого етапу і зупинило платежі, — зазначив Бутусов.



Бутусов, посилаючись на інформовані джерела, зазначає, що наразі керівництво ЗСУ подало низку позовів проти Тарана:

начальник Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук оскаржить стягнення, накладене на нього міністром;

командувач Повітряних сил Сергій Дроздов також оскаржує стягнення;

командувач медичними силами Ігор Хоменко подав два позови — оскаржує своє звільнення і стягнення міністра.

Водночас, за даними Бутусова, ДБР відкрило серію кримінальних справ проти командування ЗСУ щодо діяльності, яка, на думку Міноборони, має ознаки корупції або некомпетентності.