Гриценко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149705-poloschut-u-sudah-brudnu-bilyznu-pid-chas-viyny-grycenko-zasudyv-konflikty-v-minoborony-cherez.html

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Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, засудив розбрат у Міністерстві оборони під час війни. Він заявив, що наразі у Міноборони відразу чотири генерали вищого командного складу подали позови на міністра оборони Андрія Тарана.

За його словами, від таких дій українських військових тішаться «вовки» в суддівських мантіях та тішиться Путін-агресор. Про це екс-міністр оборони повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Командувач командування Медичних сил ЗСУ, командувач Повітряних сил ЗСУ, начальник генерального штабу ЗСУ, головнокомандувач ЗСУ — четверо генералів-фронтовиків, разом із міністром оборони воюючої країни, полощуть у судах брудну білизну, — заявив Гриценко.

Він додав, що такі конфлікти на вищих щаблях керівництва армії дезорієнтують і деморалізують сотні тисяч солдатів та офіцерів, підривають єдність і боєздатність армії.

Гриценко закликав втрутитися у ситуацію президента України Володимира Зеленського. За словами Гриценка, Зеленський має посадити за стіл міністра Тарана разом з генералами, вислухати аргументи кожного — і прийняти кадрові рішення.

Невідкладно, прямо там за столом. Оголосити, кого він знімає з посади, а хто працюватиме далі. Ті, хто залишаться на посадах, мають негайно відкликати судові позови й надалі працювати ефективно і злагоджено, без чвар і конфліктів, одним потужним кулаком — заради зміцнення армії і оборони країни від ворога, — заявив екс-міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони України, яке нещодавно покликало на співбесіду свого критика — журналіста Юрія Бутусова — заявило, що не знайшло підходящої вакансії, яка б підходила рівню амбіцій та компетенцій журналіста. Також Міноборони наділили журналіста супутньою характеристикою — його звинуватили у комплексі Наполеона.