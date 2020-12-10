В Міноборони наділили комплексом Наполеона журналіста, який критикує Тарана

Бутусов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147618-v-minoborony-nadilyly-kompleksom-napoleona-jurnalista-yakyy-krytykuie-ministra-tarana.html

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Міністерство оборони України, яке нещодавно покликало на співбесіду свого критика — журналіста Юрія Бутусова — заявило, що не знайшло підходящої вакансії, яка б підходила рівню амбіцій та компетенцій журналіста.

Також Міноборони наділили журналіста супутньою характеристикою — його звинуватили у комплексі Наполеона. Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства у Facebook.



Як повідомляє відомство, призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України, і ця процедура не може бути переглянута.

Саме тому порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони» (йде мова про очільника Міноборони Андрія Тарана, який запропонував співбесіду журналісту, ред.), ані для авторів чудесних «програм», в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з «комплексом Наполеона», — наголосили у відомстві.



Сам журналіст, який неодноразово критикував Міністерство, перед співбесідою написав у Facebook, що вимагає забезпечити присутність ЗМІ під час бесіди, щоб ті були гарантами серйозності намірів очільника відомства Тарана надати керівну посаду журналісту. Він очікував отримати статус заступника міністрів, а разом з тим і доступ до справи «вагнерівців».





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони України запропонувало посаду відомому українському журналісту Юрію Бутусову, одному з найактивніших критиків відомства.