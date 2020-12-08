В Міноборони запропонували посаду своєму критику

В Міноборони запропонували посаду своєму критикуhttps://racurs.ua/ua/n147483-v-minoborony-zaproponuvaly-posadu-svoiemu-krytyku.htmlРакурс
Міністерство оборони України запропонувало посаду відомому українському журналісту Юрію Бутусову, одному з найактивніших критиків відомства.
Повідомлення про це опубліковане на офіційній сторінці українського оборонного відомства в соціальній мережі Фейсбук.
Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага, — зазначають в Міноборони.
У відомстві додають, що Бутусов міг би, наприклад, зосередитися на напрямках озброєння чи логістики.
Для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів, — наголошують в Міноборони.
Ця ініціативу вже розкритикували користувачі соцмереж, котрі зазначають, що журналісту, в такий спосіб, пропонують обійняти важливу посаду у відомстві без конкурсу.
Сам журналіст на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що вчора, 7 грудня, на засіданні комітету Верховної Ради з оборони та безпеки в закритому режимі заслухали полковника ГУР Міноборони, керівника резонансної спецоперації із затримання 28 російських найманців, у причетності до зриву котрої Бутусов звинувачував керівництво держави.
За збігом, міністерство оборони мені запропонувало сьогодні посаду, — зазначив Бутусов. — Треба ж таке, як все співпало.
Бутусов також пообіцяв відповісти на цю пропозицію Міноборони.