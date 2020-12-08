В Міноборони запропонували посаду своєму критику

Міноборони запропонувало посаду журналісту Юрію Бутусову, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n147483-v-minoborony-zaproponuvaly-posadu-svoiemu-krytyku.html

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Міністерство оборони України запропонувало посаду відомому українському журналісту Юрію Бутусову, одному з найактивніших критиків відомства.

Повідомлення про це опубліковане на офіційній сторінці українського оборонного відомства в соціальній мережі Фейсбук.

Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага, — зазначають в Міноборони.

У відомстві додають, що Бутусов міг би, наприклад, зосередитися на напрямках озброєння чи логістики.

Для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів, — наголошують в Міноборони.

Ця ініціативу вже розкритикували користувачі соцмереж, котрі зазначають, що журналісту, в такий спосіб, пропонують обійняти важливу посаду у відомстві без конкурсу.

Сам журналіст на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що вчора, 7 грудня, на засіданні комітету Верховної Ради з оборони та безпеки в закритому режимі заслухали полковника ГУР Міноборони, керівника резонансної спецоперації із затримання 28 російських найманців, у причетності до зриву котрої Бутусов звинувачував керівництво держави.

За збігом, міністерство оборони мені запропонувало сьогодні посаду, — зазначив Бутусов. — Треба ж таке, як все співпало.

Бутусов також пообіцяв відповісти на цю пропозицію Міноборони.